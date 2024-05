Nach BOME, SLERF und SLOTH: 3 heiße Coins für den Sommer 2024

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Auch wenn der Bitcoin-Kurs schon seit Wochen seitwärts verläuft, wurden am Kryptomarkt teilweise extrem hohe Gewinne erzielt. Neben den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, sind es vor allem Meme Coins, die am Markt extrem gefragt sind. Die Renditen, die hier oft innerhalb kürzester Zeit erzielt werden können, können lebensverändernd sein. Während SLOTH, BOME und SLERF Käufern aus dem Presale die Möglichkeit geboten haben, ihr Kapital zu vervielfachen, stehen bereits die nächsten Coins in den Startlöchern, bei denen das schon bald gelingen könnte.

Dogeverse

$DOGEVERSE ist ein Meme Coin, der von Anfang an viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und innerhalb kürzester Zeit die 15 Millionen Dollar Marke geknackt hat. Derzeit ist der Token noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bei 17 Millionen Dollar Schluss ist, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis $DOGEVERSE an den Kryptoböresn gelistet wird, wo es laut einigen Analysten schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.



($DOGEVERSE Token-Vorverkauf – Quelle: Dogeverse Website)

Die Entwickler setzen bei Dogeverse von Anfang an auf einen Multi Chain Launch, wodurch ein breites Publikum angesprochen wird, was einen starken Kursanstieg nach dem Launch umso wahrscheinlicher macht. Dieser Meinung dürfte auch ein Krypto-Wal sein, der $DOGEVERSE-Token im Wert von über 180.000 Dollar gekauft hat.

Schon jetzt ist der Meme Coin auf Ethereum, Base, Solana, Avalanche, BSC und Polygon erhältlich und die integrierte Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wird bereits von den meisten Käufern genutzt, sodass das Angebot beim Handelsstart knapp ist, weshalb erwartet wird, dass der Kurs schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

WienerAI ($WAI)

Bei WienerAI ($WAI) werden zwei der heißesten Bereiche am Kryptomarkt in einem Projekt vereint: Meme Coins und Künstliche Intelligenz. In beiden Bereichen konnten heuer schon extrem hohe Gewinne erzielt werden und dass ein Mix aus beidem explosiv sein kann, haben auch schon Coins wie Scotty the AI ($SCOTTY) gezeigt, der schon kurz nach dem Launch um 200 % gestiegen ist. Mit WienerAI könnte diese Performance schon bald weit übertroffen werden.



(WienerAI Token-Vorverkauf – Quelle: WienerAI Website)

$WAI ist derzeit im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von über 1,5 MIllionen Dollar gekauft haben, wodurch das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich wird. Frühe Käufer haben hier den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bis zum Launch bereits ein Buchgewinn ergibt, der anschließend noch deutlich höher ausfallen könnte. Mit einem eigenen Trading-Bot wurde auch bereits die erste KI-Funktion vorgestellt, wobei vermutet wird, dass hier noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen folgen könnte, was sich bullish auf den Kurs auswirken könnte.

Sealana ($SEAL)

Wer Coins wie BOME, SLERF oder SLOTH mitverfolgt hat, weiß, dass nach einem Initial Coin Offering (ICO) auf der Solana Blockchain schnell Renditen von hunderten bis hin zu zehntausenden Prozent erzielt werden können. Bei Sealana ($SEAL) handelt es sich um so eine Möglichkeit, einen Solana-basierten Meme Coin im Presale zu kaufen. Schon kurz nach dem Start des Vorverkaufs wurden inzwischen über 500.000 Dollar umgesetzt.



($SEAL Initial Coin Offering – Quelle: Sealana Website)

Gelingt es, den Erfolg von SLOTH, SLERF oder BOME zu reproduzieren, könnten frühe Käufer ihr Kapital mit Sealana schnell vervielfachen. Um am Vorverkauf teilzunehmen, können Interessenten SOL an die auf der Website angegebenen Adresse senden, oder das Widget auf der Website nutzen, um $SEAL mit SOL oder ETH zu kaufen. Die $SEAL-Token erhält man dafür beim Launch per Airdrop wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist.

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2024

