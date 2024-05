Krypto News: Neue Investoren kommen in den Markt: Diese Coins werden gekauft!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Mit der neuesten Analyse von Ki Young Ju hebt der Analyst von Cryptoquant.com eine bemerkenswerte Entwicklung im Ökosystem der Kryptowährung Bitcoin: Neue Wale haben fast doppelt so viel in Bitcoin investiert wie die kumulative Gesamtsumme der alten Wale. Mit diesem Trend spiegelt sich das Verhalten der Großinvestoren auch in der kürzlich veröffentlichten Grafik wider. Bei welcher der realisierte Preis von Bitcoin aus der Perspektive von kurzfristigen und langfristigen Walen dargestellt wird.

Kurz- und Langzeit-Wale von Bitcoin in der Analyse

Mit dem realisierten Bitcoin Preis wird einer der zentralen Indikatoren im Krypto-Markt für die Herausstellung des weiteren Marktausblicks dargestellt. Er repräsentiert den durchschnittlichen Kaufpreis der gehaltenen Bitcoins, berechnet durch die Division der Marktkapitalisierung durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins.

Auf der Grafik im Tweet des Analysten ist deutlich zu erkennen, dass langfristige Wale (dargestellt durch die blaue Linie) einen deutlich niedrigeren realisierten Preis haben (19.2K). Verglichen mit den kurzfristigen Walen (orange Linie), deren realisierter Preis für den Erwerb ihrer Bitcoins bei dem Dreifachen von 60.8K liegt.

New #Bitcoin whales, including spot ETF buyers, are now underwater. Max pain might be $51k-ish but this dip could be a rare chance to beat TradFi whales, imo. https://t.co/0svpchB4ud pic.twitter.com/LgmVG8NWzY — Ki Young Ju (@ki_young_ju) May 2, 2024

Die Unterschiede in den Investitionsstrategien und -zeiträumen zwischen kurz- und langfristigen Walen sind also signifikant. Langfristige Wale, die ihre Positionen über Jahre halten, haben typischerweise in früheren Marktphasen investiert, als der Bitcoin-Preis wesentlich niedriger war.

Im Gegensatz dazu reflektiert der höhere realisierte Preis der kurzfristigen Wale deren Einstieg in den Markt zu einem Zeitpunkt, als die Preise bereits angestiegen waren.

Verständnis des realisierten Bitcoin Preises & die Rolle neuer Wale für die BTC Prognose

Laut Ki Young Ju’s Beobachtung investieren neue Wale aggressiver und in größerem Umfang in Bitcoin.

Diese frischen Investitionen können sowohl eine Quelle neuer Marktvolatilität sein als auch einen potenziellen Preisanstieg antreiben. Grund hierfür ist die Tatsache, dass diese neuen großen Player im Kryptomarkt erhebliche Kapitalmengen in den Markt bringen.

Die große Diskrepanz zwischen den Investitionssummen neuer und alter Wale könnte auch darauf hinweisen, dass neue Wale auf eine zukünftige Wertsteigerung spekulieren oder dass sie Bitcoin als einen zunehmend validen Bestandteil eines diversifizierten Investmentportfolios sehen.

In dieser umfassenden Betrachtung des Bitcoin-Marktes richten wir unser Augenmerk auf die unterschiedlichen Investitionsstrategien von . Anhand der vorliegenden Grafik von CryptoQuant lassen sich signifikante Unterschiede in den realisierten Preisen von Kurz- und Langzeitwalen erkennen, welche uns wichtige Implikationen für das weitere Marktverständnis bieten.



Bitcoin

(BTC)

Preis $64,270.00

Marktkapitalisierung $1.27 T

Während Bitcoin natürlich die verbreiteste Kryptowährung unter allen Playern darstellt wird in einer von Spekulationen geprägten Krypto-Welt, die Bedeutung von Coins mit substantiellen fundamentalen Werten und klar definierten Anwendungsfällen immer evidenter. Projekte, die sowohl innovative Technologien als auch realweltliche Lösungen anbieten, können langfristig mehr Stabilität und Vertrauen aufbauen.

Die neue Kryptowährung DOGEVERSE soll eine führende Rolle einnehmen, indem das dahinterstehende Team die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie durch seine innovative Multi-Chain-Integration stark erweitert.

Hier $DOGEVERSE kaufen

Erweiterte Nutzungsszenarien von DOGEVERSE für die Bedeutung der Blockchain-Vernetzung

Dieser Ansatz soll es dem Ökosystem des Tokens ermöglichen, verbesserte Transaktionsmethoden über verschiedene Plattformen hinweg zu schaffen. Weiterhin soll mit DOGEVERSE ebenso wesentlich zur Reduktion der Betriebskosten und zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit für User von Blockchains im Allgemeinen beigetragen werden.

Mit DOGEVERSE soll neben der Bereitstellung von technologischer Innovation, den Nutzern des Tokens ebenso auch eine praktische Lösung für reale Probleme in der Welt der Kryptowährungen geboten werden:

Dezentrale Finanzen (DeFi): Durch die Integration verschiedener Blockchains erleichtert DOGEVERSE den nahtlosen Transfer von Vermögenswerten und ermöglicht eine breitere Teilnahme an DeFi-Anwendungen.

Cross-Chain-Kompatibilität: Nutzer können mit DOGEVERSE ihre digitalen Assets zwischen verschiedenen Blockchains wie Ethereum, Solana und BNB Chain effizient bewegen, was die Liquidität und Zugänglichkeit erhöht.

Hier $DOGEVERSE kaufen

Gaming und digitale Sammlerstücke: Die Plattform unterstützt die Entwicklung und den Handel von NFTs über verschiedene Netzwerke hinweg, was Künstlern und Entwicklern neue Möglichkeiten eröffnet.

Wirtschaftliche Vorteile für DOGEVERSE User und Ausblick für Szenarien der Wertsteigerung

Die strategische Verteilung und Nutzung von DOGEVERSE-Tokens schafft signifikante wirtschaftliche Vorteile für zukünftige Halter des neuen Coins:

Reduktion der Transaktionskosten: Durch die Verteilung der Netzwerkauslastung über mehrere Chains werden die Kosten pro Transaktion erheblich gesenkt.

Erhöhung der Marktliquidität: Die Multi-Chain-Fähigkeiten von DOGEVERSE verbessern die Liquidität, da Benutzer nicht durch die technischen Beschränkungen einzelner Blockchains eingeschränkt sind.

Förderung von Innovationen: Durch die Bereitstellung einer flexiblen und adaptiven Plattform ermöglicht DOGEVERSE die schnelle Entwicklung und Implementierung neuer Blockchain-Anwendungen.

Hier $DOGEVERSE kaufen

Langfristige strategische Bedeutung von DOGEVERSE für die Plattform der Multi-Chain-Technologie

DOGEVERSE trägt durch seine Multi-Chain-Strategie zur langfristigen Vitalität und Adaptivität der Blockchain-Technologie bei. Die einzelnen Punkte, welche hierzu durch DOGEVERSE zur Verfügung gestellt werden, sehen wie folgt aus:

Förderung der Technologieakzeptanz: Durch die Vereinfachung der Nutzung verschiedener Blockchain-Technologien kann DOGEVERSE helfen, die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen zu steigern. Stärkung der Community-Verbindungen: Die Plattform fördert die Zusammenarbeit und das Engagement innerhalb der Krypto-Gemeinschaft durch gemeinsame Projekte und Initiativen. Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit: Indem es technische und wirtschaftliche Barrieren überwindet, leistet DOGEVERSE einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und skalierbaren Entwicklung des gesamten Kryptomarktes.

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.