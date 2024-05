Altcoins erleben einen Aufschwung aufgrund hoher realisierter Verluste; Aave-Rivale sieht erhebliches Wachstum voraus

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während sich der Kryptomarkt in der Ära nach der Bitcoin-Halbierung weiter konsolidiert, könnten sich Altcoins auf einen Aufwärtstrend einstellen, da die erheblichen realisierten Verluste, die derzeit zu verzeichnen sind, umgedreht werden könnten.

In der Zwischenzeit sieht Borroe Finance ($ROE) ein bemerkenswertes Wachstum auf seiner DEX (Decentralized Exchange) und CEX, da das Netzwerk eine bemerkenswerte Vorverkaufsreise genießt, was es zu einem würdigen Aave-Konkurrenten macht.

Borroe Finance bietet eine futuristische DeFi-Innovation

Während der dezentrale Finanzsektor (DeFi) dank seines Ziels der finanziellen Inklusivität weiterhin Wellen schlägt, beabsichtigt Borroe Finance ($ROE), dieses Ziel durch seinen bahnbrechenden Peer-to-Peer (P2P)-Marktplatz noch eine Stufe höher zu schrauben.

Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie beabsichtigt Borroe Finance, das DeFi-Spiel in nie dagewesene Höhen zu bringen, da diese Spitzentechnologien die Ertragsfinanzierung in Web3 rationalisieren werden.

🔴Myth: "#Cryptocurrency transactions are anonymous." 🟩Reality: While crypto #transaction ledgers are public, they lack traditional identifiers, creating an illusion of anonymity. Yet, sophisticated tools can triangulate transaction data, revealing sender/receiver identities. pic.twitter.com/pMNOXEJ2bg — Borroe Finance (@Borroe_Finance) May 3, 2024

Als eines der besten DeFi-Projekte hat Borroe Finance sein Engagement dafür gezeigt, Web3-Akteuren die Möglichkeit zu geben, über seinen Marktplatz sofortiges Betriebskapital zu erhalten, wobei Umsatzverkäufer und -käufer nahtlos miteinander verbunden sind.

Wie erreicht Borroe Finance dieses Ziel? Das Netzwerk ermöglicht es Web3-Teilnehmern, ihre künftigen Einnahmen aus Abonnements, Lizenzgebühren und Rechnungen als Sicherheit zu verwenden. Dabei erhalten die Web3-Spieler sofortiges Bargeld, da sie die zukünftigen Erträge, die bereits in nicht-fungible Token (NFTs) umgewandelt wurden, auf dem Marktplatz tauschen, was sie als eine der Top-Kryptomünzen ausweist.

Innovation ist das Herzstück des Borroe Finance-Ökosystems, da DeFi-Enthusiasten in der Lage sind, $ROE-Token zu setzen und die Entwicklung von Dapps (dezentralisierte Anwendungen) zu fördern. Als Governance-Token des Borroe Finance-Netzwerks öffnet $ROE die Türen zu diesem weitreichenden Ökosystem und ist damit einer der besten Kryptos, die man jetzt kaufen kann.

Borroe Finance verzeichnet einen beeindruckenden ROI

Da sich Anleger in der Regel mit der brennenden Frage auseinandersetzen, in welche Kryptowährung sie am besten investieren sollten, erweist sich Borroe Finance als perfekte Wahl, was durch seine bemerkenswerte Kapitalrendite (ROI) belegt wird.

Zum Beispiel lachen frühe Investoren und Adoptoren bereits den ganzen Weg zur Bank dank eines 100%igen Gewinns auf ihre $ROE-Investition. Dies liegt daran, dass $ROE derzeit in der endgültigen Vorverkaufsphase zu einem Preis von 0,02 US-Dollar gehandelt wird, verglichen mit dem Preis von 0,01 US-Dollar in der Beta-Phase, was zeigt, dass diese Münze eine der 5 besten Kryptowährungen zum Kauf ist.

Es wird erwartet, dass die Rendite nach der Börsennotierung der Kryptowährung dank der verstärkten Mainstream-Akzeptanz sogar noch höher ausfallen wird. Der Einführungspreis von $ROE wurde auf 0,025 $ festgelegt, was es zur besten neuen Kryptowährung macht, in die man heute investieren kann.

Werden Altcoins aus dem Wald herauskommen?

Eine der brennenden Fragen auf dem Kryptomarkt ist, ob die Altcoin-Saison bevorsteht. Dies liegt daran, dass Altcoins eine grundlegende Rolle im Krypto-Ökosystem spielen. Santiment hat sich kürzlich eingehender mit dem Zustand der Altcoins befasst und untersucht, ob sie eine Kaufgelegenheit darstellen. Der führende Anbieter von On-Chain-Metriken räumte ein:

“Unserem Modell zufolge deuten die mittelfristigen Gewinne und Verluste der durchschnittlichen Wallets auf starke realisierte Verluste bei den meisten Altcoins hin. Mehr als 85 % der von uns verfolgten Vermögenswerte befinden sich in einer historischen Opportunitätszone, wenn man den Marktwert zum realisierten Wert (MVRV) der kollektiven Renditen der Wallets über 1-Monats-, 3-Monats- und 6-Monats-Zyklen berechnet.”

Nach der Analyse von Santiment war es gerechtfertigt, Altcoins zu kaufen, da Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) den Kryptomarkt durchdrungen hatten. Außerdem bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die hohen realisierten Verluste auf dem Altcoin-Markt umgedreht werden.

Der führende Krypto-Händler Rekt Capital schloss sich dieser Meinung an und wies darauf hin, dass Altcoins kurz davor stünden, ihren Tiefpunkt zu erreichen.

