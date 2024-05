Krypto-Betrug: Investor verliert 71 Millionen Dollar wegen gemeinem Trick

Eigentlich hätten Krypto-Investoren derzeit Grund zur Freude. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 64.000 Dollar Marke und ist damit allein in diesem Jahr schon um mehr als 45 % gestiegen. In den letzten 12 Monaten sogar noch deutlich mehr. Dem Investor, der seine Wrapped Bitcoin (WBTC) eigentlich nur an eine andere Wallet übertragen wollte, hilft das leider nicht mehr. Er hat durch einen gemeinen Trick 1.155 Wrapped Bitcoin im Wert von 71 Millionen Dollar verloren. Das Geld dürfte damit für immer weg sein.

Wrapped Bitcoin ist eine Form von Bitcoin, die auf dem ERC-20-Standard von Ethereum basiert. Es handelt sich also um eine Möglichkeit, seine Bitcoin auf die Ethereum Blockchain zu übertragen, ohne die beiden Kryptowährungen direkt tauschen zu müssen. So kann man von den Vorteilen von beiden Welten profitieren und die Möglichkeiten von Ethereum nutzen, gleichzeitig aber von potenziellen Kurssteigerungen bei Bitcoin profitieren, da der Wert der Wrapped Bitcoin dem von BTC entspricht. Der Investor, der 1.155 Bitcoin an die falsche Wallet gesendet hat, hat davon aber nichts mehr.

Crazy!

Someone lost 1,155 $WBTC($71M) due to a phishing attack.

How did it happen?👇

6 hours ago, this guy created a new address” 0xd9A1b0B1e1aE382DbDc898Ea68012FfcB2853a91″ and transferred 0.05 $ETH to this new address.

A scammer generated an address with the same starting… pic.twitter.com/iiFloZBTga

— Lookonchain (@lookonchain) May 3, 2024