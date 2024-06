P2E-Game eTukTuk steuert auf einen Vorverkauf von 3,5 Millionen US-Dollar zu

ETuk Tuk stellte im Rahmen des PreSales ein neues und spannendes mobiles Play-to-Earn (P2E) Game namens Crazy TukTuk Taxi vor. In diesem Spiel navigieren die Spieler durch die belebten Straßen Sri Lankas und versuchen, Fahrgäste einzusammeln und am richtigen Ort wieder abzusetzen. Mit dem Game können die Spieler den nativen $TUK Token verdienen. Die Webseite von eTukTuk wurde ebenfalls neugestaltet und ist jetzt passgenau auf das Play-to-Earn Game der Plattform zugeschnitten. Dadurch gewann der PreSale noch mehr Aufmerksamkeit. Der $TUK-Token ist die Ingame Währung, mit der die Spieler einkaufen können, Upgrades durchführen und auf exklusive Inhalte zugreifen können. Derzeit liegt der PreSale Preis für einen $TUK bei 0,0325 US-Dollar. Early Bird Investoren sollten sich allerdings etwas beeilen, denn der Preis steigt in der nächsten Phase des Vorverkaufs. Sobald der Token an einer großen CEX gelistet wird, ist das Potenzial für exponentielles Wachstum groß, zumal der $TUK auf der Binance Smart Chain (BSC) läuft.

Hier gehts zu eTuk Tuk

GameFi ist im Jahr 2024 auf dem Vormarsch und konnte im März mit 30 Milliarden Dollar die bisher höchste Marktkapitalisierung erreichen. Daten von Footprint Analytics zeigen auch, dass die Zahl der aktiven Nutzer tendenziell ansteigt und sich im Januar der 2-Millionen-Marke näherte.

Top P2E-Coins wie Gala (GALA) konnten in letzter Zeit einen starken Anstieg verzeichnen, um 3,3 % in der letzten Woche und bis zu 7 % in den letzten 24 Stunden. Ein weiteres OG P2E-Spiel, Axie Infinity (AXS), konnte sich in der letzten Woche ebenfalls über Gewinne freuen, der AXS stieg um 6,4 %, und auch der Smooth Love Potion (SLP) Token stieg um 10 %. Aavegotchi (GHST) und MOBOX (MBOX) verzeichneten in der letzten Woche ebenfalls zweistellige Zuwächse,

mit 10,1 % bzw. 11 %. Darüber hinaus wird erwartet, dass der GameFi-Markt bis 2032 einen Marktwert von 126,3 Milliarden Dollar erreichen könnte. Ein großer Teil dieses Wachstums ist auf die Integration von KI in GameFi-Plattformen zurückzuführen. Dadurch wird das Nutzererlebnis durch die Anpassung von Spielinhalten, die Vorhersage von Nutzeraktionen verbessert. Ebenso wird das Spieldesign verfeinert. Diese Integration hat dazu geführt, dass faszinierende Games entwickelt werden konnten, was das Engagement der Nutzer deutlich erhöht hat.

Da die Spiele-Nutzer und der Markt sich auf eine Expansion vorbereiten und das Interesse am Vorverkauf von eTukTuk zunimmt, ist eTukTuk damit eindeutig gut positioniert, um diese Faktoren positiv für sich zu nutzen um so von der starken und positiven Dynamik zu profitieren.

Hier gehts zu eTuk Tuk

Bei Crazy TukTuk Taxi schlüpfen die Spieler in die Rolle eines virtuellen Tuktuk- oder Auto-Rikscha-Fahrers, der seine Fahrgäste schnell an ihr Ziel bringen muss.

Sie können nach Herzenslust durch die Straßen brettern und beschleunigen, solange sie dafür sorgen, dass ihre Fahrgäste rechtzeitig ankommen – achten Sie auf den Batteriestand! Mit der Möglichkeit, neue Städte freizuschalten und die eTukTuks zu individualisieren, verspricht das Game endlosen Spielspaß.

TukTribe, are you ready to customize, race, and earn with your virtual eTuktuks in the most eco-friendly and exhilarating game ever? 🛺💚

Every race you win helps us drive sustainability, innovation, and carry us through the end of the presale and $TUK listing on a major… pic.twitter.com/kM1OVfp75i

— eTukTuk (@eTukTukio) June 4, 2024