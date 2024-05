Rollblock (RBLK) wird im Mai weiter steigen, stehen Solana (SOL) und Ripple (XRP) kurz vor einem Tiefpunkt?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Inmitten des instabilen Kryptomarktes suchen Händler nach den besten Coins, in die sie investieren können. Eine Coin, welches großes Interesse auf sich gezogen hat, ist Rollblock (RBLK), ein Presale-Star in der Phase 1, der im Mai einen 100%igen Anstieg erleben könnte. In der Zwischenzeit fragt man sich, ob Solana (SOL) und Ripple (XRP) sich ihrem Tiefpunkt nähern. Lasst es uns herausfinden.

Rollblock (RBLK): Eine herausragende Kryptowährung, die man jetzt kaufen sollte

Rollblock (RBLK) ist ein neuer Krypto-Player, der den Online-Glücksspielsektor dominieren will. Laut Global Market Insights könnte diese Branche bis 2032 einen Wert von 370 Milliarden Dollar haben. Durch die Erschließung von nur 1 % dieser florierenden Branche könnte Rollblock Millionen verdienen. Einige Analysten prognostizieren allein für den Mai einen potenziellen Anstieg von 100 % für diese bahnbrechende Kryptowährung.

🎰 Join Rollblock Casino today and unlock an exclusive 100% Welcome Bonus on your first deposit up to $500! 🎲 Roll with the future of online casino. https://t.co/lwUo23xFbp#Rollblock | $RBLK pic.twitter.com/9MXozV5OTk — Rollblock (@Rollblockcasino) April 30, 2024

Rollblock unterscheidet sich von herkömmlichen Online-Casinos, weil es die Blockchain-Technologie verwendet. Dies ermöglicht schnelle Transaktionen und niedrige Kosten, im Gegensatz zu vielen anderen, die langsam und teuer sind. Darüber hinaus gewährleistet Rollblock eine sichere Wettumgebung durch verschlüsselte Spielinteraktionen.

Ein weiteres attraktives Merkmal von Rollblock ist sein einzigartiges Umsatzbeteiligungsmodell, bei dem RBLK-Staker einen Teil der täglichen Einnahmen des Casinos erhalten. Außerdem verbrennt Rollblock die Token, um ihren Wert mit der Zeit zu erhöhen. Dies kommt langfristigen Inhabern zugute, die durch diese Initiative erhebliche Gewinne erzielen werden.

Im Moment ist der RBLK-Token nur $0,01 wert. Dies ist jedoch ein Presale-Preis in der 1 Phase und weitere Preissprünge werden mit dem Fortschreiten der Entwicklung erfolgen. In der Tat sagen Marktanalysten einen potenziellen 100-fachen Anstieg voraus, sobald eine Tier-1 CEX ihn im dritten Quartal 2024 auflistet. Infolgedessen ist RBLK derzeit eine gute Kryptowährung zum Kauf.

Bluntz: Der Solana-Preis hat seinen Tiefpunkt erreicht

Die Top 5 Kryptowährung, Solana (SOL), hat einige Volatilität erlebt. Die Daten von CoinMarketCap zeigen, dass der Preis von Solana (SOL) allein in der letzten Woche von 171 $ auf 138 $ gesunken ist. Auch die Marktkapitalisierung fiel in dieser Zeit von 76,30 Milliarden Dollar auf 61,91 Milliarden Dollar. Allerdings behauptet Krypto-Analyst Bluntz Solana hat die Talsohle erreicht und kann bald steigen.

Aus Sicht der technischen Analyse sieht die Zukunft für die Solana-Kryptowährung rosig aus. Zum Beispiel handelt SOL über seinen 100- und 200-Tage-EMAs und weist 15 grüne technische Indikatoren auf. Daher haben Experten eine bullische Solana-Preisprognose abgegeben. Sie prognostizieren einen Anstieg auf 176 $ innerhalb des zweiten Quartals 2024.

160 was front run by $2 but i think thats it for $sol now, higher from here imo https://t.co/4KWlXxmgEd pic.twitter.com/Z50IxZLjv9 — Bluntz (@Bluntz_Capital) April 10, 2024

Charting Guy mit einer bullischen Ripple Kurs

In der Zwischenzeit befindet sich auch Ripple (XRP) in einem Abwärtstrend. In den letzten 30 Tagen fiel der Ripple Kurs von 0,59 $ auf 0,50 $. Die Marktkapitalisierung von XRP sank in diesem Zeitraum von 33,17 Milliarden Dollar auf 27,63 Milliarden Dollar. Der Krypto-Analyst Charting Guy behauptet jedoch, dass die Bollinger Bands (BBs) von Ripple jetzt im Bereich von 0,70 $ liegen – die engsten seit 2017.

Diese BBs stellen einen potenziellen großen Anstieg für den Ripple Kurs in Aussicht. Mit dieser Aussage ist es klar, dass Ripple die Talsohle erreicht hat. Mit mehr als vier technischen Indikatoren im grünen Bereich, prognostizieren Marktanalysten einen Anstieg auf $ 0,72 für Ripple, bevor Q2 von 2024 endet. Somit ist Ripple eine weitere gute Kryptowährung zum Kauf.

$XRP monthly bollinger bands are now the tightest they’ve ever been in history‼️ 0.70 for the width the tightest it got before this was 0.73 in 2017.. 1 month before 📈🚀 probably nothing.. pic.twitter.com/SDk8Q2jj3F — Charting Guy (@ChartingGuy) April 17, 2024

Was verschafft Rollblock einen Vorteil gegenüber Solana und Ripple?

Der Hauptvorteil von Rollblock gegenüber Solana und Ripple ist seine Marktkapitalisierung, die bei 10 Millionen Dollar liegt. Diese Kappe legt nahe, dass es weniger Geld braucht, um im Preis zu explodieren. Mit anderen Worten, RBLK wird viel schneller steigen als seine Konkurrenten, was ihn zum besten Coin macht, in den man für schnelle Renditen investieren kann.

Entdecken Sie die aufregenden Möglichkeiten des Rollblock (RBLK) Presale heute!

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2024

