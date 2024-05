Bitcoin Halving beendet: Altcoin Kurse könnten laut Analysten bald abheben!

Mit dem Vorbeiziehen des größten Ereignisses für Bitcoin in Form des abgeschlossenen BTC Halvings sowie der Einführung des Spot-ETFs, stehen die Altcoins vor einer neuen Marktphase. In den letzten drei Monaten haben die Altcoins erhebliche Verluste erlebt. Teilweise haben sich diese Einbrüche in den Bewertungen auf mehr als sechzig Prozent der vorherigen Kurse kristallisiert. Vor diesem Hintergrund stellen sich Investoren die Frage: Was kommt als Nächstes?

Zunächst gilt es, die aktuelle Marktlage richtig einzuordnen. Wir befinden uns auch aus der Sicht mehrerer führender Analysten nämlich nicht in einem klassischen Bärenmarkt. Zumindest aus der grundlegenden Perspektive, dass man die Marktentwicklung in USD betrachtet. In der Währung und Relationsbetrachtung gemessen in der traditionellen Fiat-Währung des US-Dollar, haben wir eine erhebliche Aufwärtsbewegung in der vergangenen Monaten am Kryptomarkt erleben können.

Dies ändert sich jedoch grundlegend, wenn Bitcoin zur Basiswährung der Betrachtung wird. Aus dieser Perspektive ist quasi “Weihnachten” für Investoren. Denn die Altcoins und somit kleinere Kryptowährungen sind aus dieser Sichtweise stark unterbewertet . Entsprechend ist grundlegend das Potenzial für massive Renditen geboten.

#Bitcoin halving has passed, what's next for #Altcoins?

The biggest event for Bitcoin has passed. Two events. The Spot ETF and the halving.

Altcoins have dropped by more than sixty percent in three months time.

What's next?

It's time to discuss some important topics.… pic.twitter.com/6y8nvtlHCo

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 27, 2024