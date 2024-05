Wale kehren zurück zu Solana-Meme-Coins: SEALANA Vorverkauf sammelt 100.000 Dollar in wenigen Minuten

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der PreSale für Sealana ($SEAL), die amerikanische Hinterwäldler-Robbe, ist erst gestern auf Solana gestartet und hat innerhalb von Minuten nach dem Start 100.000 US-Dollar Raising Capital eingesammelt.

In einem Sektor, der von Hunden dominiert wird, handelt ein Meeressäuger, der sich seinen Weg aus dem Keller seiner Mutter erkämpft hat, wie ein wahrer Patriot des 21. Jahrhunderts, der seinen schwer fassbaren amerikanischen Traum verfolgt. Zumindest sieht sich Sealana selbst gerne so. Wenn Ihnen das Gesicht der Robbe bekannt vorkommt, dann hat das durchaus einen Grund. Sealana ist eine Hommage an die South Park-Figur Gamer Guy, auch bekannt als Fat Computer Nerd.

Gamer Guy tauchte in der World of Warcraft-Episode der Serie auf und wurde fast sofort zu einem viralen Meme. Seine Erkennungszeichen sind die dicke Brille, sein starrer Blick auf den Bildschirm, sein unordentliches Zimmer und sein der Schwerkraft trotzenden Körperumfang. Seitdem dient er als Symbol für die Legionen verärgerter Keyboard-Krieger, die in Internet-Kommentarbereichen scharfe, bissige Meinungen schreiben und verkörpert perfekt den Müßiggänger, der in jedem von uns schlummert. Sealana ist der Gamer Guy aus dem Web3: Er sitzt an seinem PC und nimmt von Tag zu Tag zu. Sealana ist so sehr in seine Geschäfte vertieft, dass er seine schlanke Figur zugunsten einer Ernährung aus Chips und Thunfischkonserven aufgegeben hat. Seine Besessenheit, den nächste große Solana-Meme-Coin zu finden, hält lediglich seine Flipper auf Trab und sein Zimmer sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.

📢Alright, listen up! Meet #Sealana, the kick-ass seal, #Trading his way out of his mom's basement like a true American Hero!🇺🇸

This fat boy's chowing down on burgers🍔, dreaming of Lambos🏎️, and making #Crypto gains💸. So huge, he's defying gravity, floating all the way to the… pic.twitter.com/Xcvkl5fs3e — Sealana (@Sealana_Token) May 1, 2024

Alles, was man braucht, um in den Vorverkauf zum Festpreis einzusteigen, ist eine gefüllte SOL-Wallet. Für jeweils 1 SOL erhalten die Investoren 6.900 $SEAL-Token, die ihnen bei Abschluss des ICO per Airdrop zugestellt werden. Die Nutzer können über ein Widget auf der Website bezahlen oder SOL von einer dezentralen Geldbörse an diese Adresse senden: DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

Setzen Meme-Coin-Fans jetzt auf Solana?

Sealana’s native Blockchain, Solana, ist mittlerweile eine ernsthafte Konkurrenz für Ethereum als Go-to-Blockchain in Sachen Meme-Coins. Inmitten eines brutalen Ausverkaufs, der den Kurs von Bitcoin ($BTC) um 10 % auf etwa 57.000 US-Dollar fallen ließ, ist der Solana-Coin Popcat ($POPCAT) innerhalb von sieben Tagen um 45 % gestiegen, während Solama ($SOLAMA) über Nacht um 25 % zugelegt hat. Selbst Dogecoin-imitierende Chainmates wie DogWifHat ($WIF) und Bonk ($BONK) halten ihren Kurs derzeit besser als ihre Konkurrenten. Auch Solana selbst erholt sich schnell. In den letzten 24 Stunden sprang der Kurs von SOL um 10 % in die Höhe, womit er die Marktführer Bitcoin und Ethereum weit hinter sich ließ und damit die schnelle Erholungsfähigkeit des größten wachsenden Blockchain-Ökosystems zeigte.

Die Gründe dafür sind kein Geheimnis. Solana ist eine digitale Wirtschaft mit verschiedenen Apps und Finanzdienstleistungen. Die Chain hat einen Gesamtwert von 3,637 Milliarden US-Dollar und hat über 1 Million aktive Nutzer, die täglich Transaktionen durchführen. Außerdem sind über 2.500 Entwickler jeden Monat auf der Blockchain aktiv. Sealana kommt kurz nach einem anderen viralen Solana Meme Coin ICO. Slothana ($SLOTH), das 420-freundliche Faultier, hat in seinem einmonatigen Vorverkauf, der gerade abgeschlossen wurde, unglaubliche 15 Millionen Dollar eingenommen. Apropos beliebte Krypto-Faultiere: Es gibt Gerüchte, dass das Sealana-Team auch hinter den Kulissen eines anderen erfolgreichen Festpreis-Vorverkaufs stand, dem beliebten Slerf ($SLERF)-Projekt, das in den letzten 24 Stunden um 15% gestiegen ist. Es wird gemunkelt, dass sie einen weiteren erfolgreichen Start versuchen möchte, dieses Mal ohne versehentlich Token im Wert von 10 Millionen Dollar zu verbrennen.

Meme-Coin-Goldrausch nach Bitcoin-Halving?

Die in dieser Woche gefallenen Kurse spiegeln einen Markt wider, der kurzzeitig Gewinnmitnahmen tätigt, bevor die Auswirkungen eines Bitcoin-Software-Updates, bekannt als “Halbierung”, deutlich werden. Durch das Halving wurden die Mining-Belohnungen von 6,25 BTC pro Block auf 3,125 gesenkt, wodurch die Ausgabe neuer BTC effektiv halbiert wurde. Da Bitcoin in diesem Jahr bereits neue Höchststände erreicht hat, gehen viele Analysten davon aus, dass der Kryptomarkt dank des verringerten Bitcoin-Angebots noch viel wertvoller werden könnte.

Die letzten drei Halbierungen haben den Markt innerhalb eines Jahres erheblich aufgewertet. Wenn Händler wieder anfangen, Marktweite grüne Kerzen zu sehen, werden weitere Meme Coin Gold Rushes folgen. Dieses Mal werden Solana und die mit der Blockchain verbundenen Projekte mit am Ruder sein. Ignorieren Sie nicht den Hilferuf des Patrioten, Sealana Web3 dabei zu helfen, aus dem Keller seiner Mutter herauszukommen. Schenken Sie ihm SOL auf und sehen Sie zu, wie er einen Tsunami von $SEAL direkt in Ihre Wallet schickt! Interessiert? Halten Sie sich auf Sealanas X-Konto auf dem Laufenden.

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2024

