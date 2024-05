SEALANA Meme-Coin: 500.000 Dollar im Presale! Jetzt kaufen?

Seit seiner Einführung hat der ICO von Sealana ($SEAL), bekannt als der “all-amerikanische Redneck-Seehund”, beeindruckende 500.000 Dollar innerhalb von nur zwei Wochen eingesammelt. Obwohl Sealana auf der Solana-Blockchain entwickelt wurde, ist es technisch gesehen ein Multichain-Token. Über das Kaufwidget auf der Homepage von Sealana können Nutzer nahtlos $SEAL-Token auf drei verschiedenen Blockchains – Solana, Ethereum und BNB – erwerben. Dabei ist der Preis im Presale auf 0,022 Dollar pro Token festgelegt.

Die Investitionen in $SEAL und andere auf Solana basierende Meme-Coins steigen stark an, da das Netzwerk Ethereum schnell überholt und zur bevorzugten Blockchain für die nächsten großen Meme-Coins wird.

Sealana folgt auf das kürzlich viral gegangene Solana Meme-Coin ICO Slothana ($SLOTH). Slothana, bekannt für seine träge und „420-freundliche“ Art, sammelte in einem einmonatigen Presale beeindruckende 15 Millionen Dollar. Mittlerweile wird $SLOTH an Börsen wie Raydium, Poloniex und XT.com gehandelt und verzeichnete innerhalb der letzten 24 Stunden einen Anstieg um 40 %, unterstützt durch einen cleveren Token-Burn-Mechanismus bei jedem Preisanstieg um einen Cent.

Nun scheint es, dass Sealana als nächster viraler Meme-Coin von Solana in die Fußstapfen tritt. Gerüchten zufolge könnte hinter Sealana dasselbe Team stehen, das bereits den berühmten und äußerst erfolgreichen Slerf ($SLERF), den ersten sloth-basierten Meme-Coin, lancierte.

Manifesto 1⃣ No Frogs 🐸 2⃣ Less Hats 🧢 3⃣ Many Whales 🐳 4⃣ Zero Rugs 📉 5⃣ More $SEAL 🦭 pic.twitter.com/FEImgpWxWz

Das Team plant offenbar, nach einem versehentlichen Verbrennen von Tokens im Wert von 10 Millionen Dollar während der $SLERF-Kampagne, einen erneuten großen Meme-Coin-Launch. Nachdem Slothana erfolgreich mehr Kapital einsammelte, sind die Erwartungen an Sealana hoch.

Wer ist also Sealana? Solanas größter „Schlafzimmer-Patriot“ könnte dabei sein, Meme-Coins wieder groß zu machen.

Sealana, inspiriert von der viralen Legende Gamer Guy aus South Park, fällt durch seinen schielenden Blick und seine Web3-Adaption auf. Gamer Guy erlangte in der legendären World of Warcraft-Episode des Cartoons Berühmtheit und wurde durch seine Milchflaschenbrille, seinen starren Blick, sein chaotisches Zimmer und seine beeindruckende Körperfülle selbst zu einem viralen Meme.

Er verkörpert alles, von verärgerten Keyboard-Kriegern, die scharfzüngige Meinungen im Internet posten, bis hin zum typischen Faulenzer. Sealana, bequem an seinem Schreibtisch sitzend und täglich größer werdend, vertreibt sich die Zeit zwischen seinen degen Solana-Trades damit, nach Chips und Dosen-Thunfisch zu greifen.

Warum liebt er Solana so sehr? Weil sich die Blockchain als führende Layer-1-Blockchain für den Launch von Meme-Coins mit hohem Volumen etabliert hat. In relativ kurzer Zeit haben Projekte wie DogWifHat ($WIF), Bonk ($BONK), Book of Meme ($BOME) und Popcat ($POPCAT) es unter die Top-Ten der Meme-Coins nach Marktkapitalisierung geschafft. Der Markt verlangt nach mehr, und Sealana spürt ein Kribbeln in seinem Speck.

Denn sein Heimatnetzwerk Solana könnte BNB überholen und zur drittgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung aufsteigen. Solana beherbergt derzeit eine digitale Wirtschaft mit einem gespeicherten Gesamtwert von über 4 Milliarden Dollar (Total Value Locked, TVL) in verschiedenen Apps und Finanzdienstleistungen, mit 1,16 Millionen aktiven Nutzern, die täglich Transaktionen durchführen, und über 2.500 monatlich aktiven Entwicklern.

Dieses Jahr könnte wegweisend für die Krypto-Welt im Allgemeinen und das Solana-Netzwerk im Besonderen sein.

Nach einigen frühen Rallyes in diesem Jahr bewegen sich die Kryptopreise seitwärts und spiegeln einen Markt wider, der sich kurz vor den Auswirkungen des Bitcoin-Halvings konsolidiert. Diese Software-Aktualisierung hat die Mining-Belohnungen von 6,25 BTC pro Block auf 3,125 BTC halbiert und somit die Ausgabe neuer Bitcoins effektiv reduziert. Seit der US-Zulassung von Spot Bitcoin-Investmentprodukten im Januar erreichte Bitcoin neue Allzeithochs. Analysten zufolge wird Krypto durch die nun verringerte Bitcoin-Angebot deutlich wertvoller.

Die vergangenen drei Halvings haben dem Markt innerhalb eines Jahres nach der Aktualisierung signifikant Mehrwert verliehen. Marktweite grüne Kerzen könnten bald weitere Goldrausch-Phasen bei Meme-Coins auslösen. Dieses Mal werden Solana und seine verbundenen Projekte bei den Rallyes ganz vorn dabei sein.

Die mögliche US-Zulassung von Ethereum-ETFs am kommenden Donnerstag könnte ebenfalls große Chancen für Projekte auf Solana bieten, die als führender „Ethereum-Killer“ gilt.

#Sealana‘s throwing a raging frat party for the OG $SEAL Alphas as the #Presale cruises towards the $1m mark. 🦭🚀

The bros are there, the beers are cold, and the babes are en route.🇺🇸🍻

Missed the invite?📩 Looks like you haven’t bagged enough $SEAL to make the cut.💰 Join the… pic.twitter.com/riLSZCqfkB

— Sealana (@Sealana_Token) May 13, 2024