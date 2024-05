Krypto News: 100x und mehr? Top-Trader sicher: Dieser Meme-Coin steht kurz vor der Kurs-Explosion – jetzt kaufen?

Neue Kryptowährungen sind im Trend: Anleger strömen förmlich zu Memecoins und Altcoins, hoffen auf exorbitante Rendite. Doch welche Kryptowährung kaufen? Hierzu äußert sich ein Top-Trader und verrät, welcher Memecoin seiner Einschätzung nach kurz vor der Kurs-Explosion steht.

Ein Blick auf Coinmarketcap sagt alles aus, was Anleger wissen müssen: Bitcoin (BTC) ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 0,45% gestiegen, Ethereum (ETH) 0,66%, Solana 0,72%. Keiner einzigen Kryptowährung der Top-10 gelingt es, auch nur um 1% zu steigen.

Wirft man allerdings einen Blick auf die Memecoins, kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus: Viele explodieren ohne Unterbrechung und steigen im zweistelligen Prozentbereich! Heutige Top-Performer: Toshi Coin (TOSHI, +40,34%), ANDY Coin (ANDY, +29,74), DUKO Coin (DUKO, +29,95) und Honk (HONK, +19,56%).

Das liest sich zwar wie ein Krypto-Kuriositäten-Kabinett, zieht aber tagtäglich enorme Mengen Kapital an. Allein die vier genannten Coins kommen insgesamt auf eine Marktkapitalisierung von beinahe 400 Millionen Dollar – fast eine halbe Milliarde Dollar!

Kurzum: Anleger investieren in Massen in die sogenannten Scherzwährungen. Das wiederum sorgt für einen Mitnahmeeffekt – niemand will den Zug verpassen, jeder möchte ein Stück vom Memecoin-Kuchen abhaben. Doch in welche Kryptowährung investieren? Welcher Memecoin ist der beste? Welcher könnte sich mittel- und langfristig gut entwickeln?

Dieser Frage hat sich der pseudonyme Krypto-Stratege „Bluntz“ in einer neuen Krypto-Prognose angenommen – und den seiner Einschätzung nach besten Memecoin für kurzfristige Gewinne aufgetan. Der würde sich aktuell verhalten wie Pepe Coin kurz vor seiner Explosion aufs Allzeithoch, so der Chart-Experte:

chart looking really nice imo + bonk guy @theunipcs has been all over this one for months. pic.twitter.com/xQwww0uKlk

getting pre $pepe all time high vibes from $FLOKI .

FLOKI sein ein „absoluter Chad-Coin“, so Bluntz – und würde sich jedesmal rasant erholen, sobald die Märkte dippen.

$floki getting bought back so fast every time the market sneezes.

Seine Prognose: FLOKI steht kurz vor der Kurs-Explosion! Bluntz zeigt seinen mehr als 260.000 Followern einen Chart, auf dem sich FLOKI auf 0,00075 Dollar bewegt. Das entspricht, in Relation zum aktuellen Preis, einem Anstieg um 195,04%!

Momentan tradet FLOKI nach einem Anstieg um 5,19% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 0,0002542 Dollar – macht sich der Memecoin bereit fürs Allzeithoch? Man solle keine Angst haben zu träumen, so der Chart-Experte.

all those slow and steady organized higher highs and higher lows on $FLOKI daily all look like a series of 1-2’s to me.

escape velocity soon imo, dont be afraid to dream a little anon. https://t.co/yaPPjKyPcc pic.twitter.com/ZSRnXAJV1p

— Bluntz (@Bluntz_Capital) May 29, 2024