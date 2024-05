Krypto News: NUPL-Analyse von Glassnode – Bärenmarkt steht bevor!

Als führende Analyseplattform der Entwicklungen auf der Blockchain wirft Glassnode neue Fragen im Kontext des aktuellen Kryptomarkt Geschehens rund um Bitcoin auf. In dieser umfassenden Analyse beleuchten wir die Details des Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)-Indikators, um somit die Phasen der Euphorie in Bitcoin-Bullenmärkten zu verstehen.

Wir erhalten einen Einblick, in welche Richtung der Bitcoin Kurs sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bewegen wird.

Mit der NUPL-Analyse wird Investoren ein wertvolles Werkzeug zur Verfügung gestellt. Hierdurch haben Krypto-Analysten die Möglichkeit Phasen extremer Marktstimmungen zu identifizieren und die Auswirkungen von strukturellen Veränderungen beim Markt der Kryptowährungen besser zu verstehen.

Ein Beispiel für besondere Events mit entsprechend kritischer hat das zum Ende des Jahres 2023 stattgefundene Event der Einführung von Spot ETFs, welche tatsächlich entsprechend ihrer verwaltenden Fondssumme BTC Coins kaufen dargestellt.

Inspecting the #Bitcoin Accumulation Trend Score by Wallet Cohort, we see a distinct uptick in net outflows across all cohorts throughout April, suggesting a consistent sell-side pressure across the board. pic.twitter.com/LpTcC8TXuh

— glassnode (@glassnode) May 2, 2024