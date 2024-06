Udao kündigt Token-Listing an Tier-1-Börse an: Revolutionierung der Zukunft von Qualifikationsentwicklung und Job-Matching

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Udao, eine bahnbrechende Web3-Plattform für das Erlernen berufsrelevanter Fähigkeiten und die Suche nach dem nächsten Karriereschritt, kündigt die Notierung seines Tokens (UDAO) an der Tier-1-Kryptowährungsbörse an. Die Notierung wird am 17. Juni 2024 um 1:00 Uhr UTC stattfinden. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von Udao, die Landschaft von Bildung und Beschäftigung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und des technologischen Fortschritts zu verändern.

Über Udao

Udao wurde von KI-Experten der ETH Zürich entwickelt, um eine kritische globale Herausforderung anzugehen: den dringenden Bedarf an Umschulung. Da die Hälfte der heutigen Qualifikationen bis 2030 veraltet oder automatisiert sein wird, bietet Udao eine schnelle, kosteneffiziente Lösung, um Menschen umzuschulen und sie mit den richtigen Arbeitsmöglichkeiten zusammenzubringen. Durch die Integration von Bildung und Arbeitsvermittlung auf einer einzigen Plattform bietet Udao personalisierte Lernpfade, Kompetenzbewertungen und KI-gesteuertes Job-Matching

UDAO Token

Der UDAO Token ist das Herzstück des Udao Ökosystems und ermöglicht verschiedene Funktionen innerhalb der Plattform. Als Utility-Token wird UDAO für den Zugang zu Premium-Funktionen, als Tauschmittel, als Governance-Tool und als Schlüsselkomponente für Belohnungen verwendet. Als Utility-Token wird UDAO für den Zugang zu Premium-Funktionen, die Teilnahme an Qualifikationsbewertungen und die Teilnahme am KI-gesteuerten Job-Matching-Prozess verwendet. Die Token-Utilities sind:

Steuerung : UDAO-Tokens geben Ihnen die Möglichkeit, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen und die Zukunft von Udao zu gestalten.

Erweiterte Funktionen : Setzen Sie auf UDAO, um exklusiven Zugang und ermäßigte Dienste zu genießen

Beitragen-2-Verdienen : Verdienen Sie Token für Ihre Beiträge und Ihr Engagement und motivieren Sie so, dem gesamten Ökosystem zu nutzen.

Bezahlung : Verwenden Sie UDAO-Tokens für Transaktionen innerhalb der Plattform, für den Zugriff auf Dienste, Kurse und mehr.

Eigentum an der Plattform : Der Besitz von UDAO-Token macht Sie zu einem Teilhaber unserer Gemeinschaft und fördert das Gefühl der Zugehörigkeit und der aktiven Teilnahme.

Das Potenzial von Udao

Udao ist strategisch an der Konvergenz zweier hoch attraktiver und schnell wachsender Märkte positioniert: EdTech und Online-Recruiting. Laut Gartner hat KI für die Analyse von Fähigkeiten und die Rekrutierung von Arbeitsplätzen ein immenses Transformationspotenzial, das die Art und Weise, wie Talente gefördert und beschafft werden, revolutionieren wird. Aktuelle Plattformen wie LinkedIn, Indeed und Coursera erwirtschaften Milliardenumsätze, doch der Web3-Raum bleibt in diesem Bereich weitgehend ungenutzt. Udao steht an vorderster Front und bietet eine einzigartige Gelegenheit, diese traditionellen Akteure zu stören und einen bedeutenden Marktanteil zu erobern. Wenn Sie in Udao investieren, unterstützen Sie eine Plattform, die das Potenzial hat, ein wichtiger Akteur in einem Markt zu werden, der reif für Innovation und Wachstum ist.

Hauptmerkmale und Unterscheidungsmerkmale

Personalisierte Lernpfade : Die Plattform von Udao passt sich dem Tempo des technologischen Wandels an und bietet den Lernenden die Möglichkeit, sich schnell gefragte Fähigkeiten anzueignen.

Überprüfung der Fertigkeiten : Umfassende Bewertungen gewährleisten, dass die Fähigkeiten der Lernenden überprüft werden und den Industriestandards entsprechen.

KI-gestütztes Job-Matching: Udao nutzt KI, um die Fähigkeiten von Personen mit offenen Stellen abzugleichen und so eine perfekte Übereinstimmung für Arbeitgeber und Arbeitssuchende zu gewährleisten.

Community-gesteuerter Erfolg : Udao legt Wert auf seine Community, teilt den Erfolg der Plattform und fördert ein kollaboratives Umfeld, in dem die Nutzer gleichermaßen beitragen und profitieren.

Strategische Partnerschaften

Udao hat mehrere bemerkenswerte Partnerschaften geschlossen, um sein Ökosystem zu verbessern. IBM, als Technologiepartner, integriert seine WatsonX AI-Services, um fortschrittliche Recruiting-Lösungen anzubieten und so den Prozess der Suche nach dem richtigen Talent zu optimieren. Udemy, ein wichtiger Lernpartner, bietet eine breite Palette von Kursen an, die auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes abgestimmt sind und sicherstellen, dass die Nutzer die Fähigkeiten erwerben können, die Arbeitgeber aktiv suchen. Darüber hinaus unterstützt Haluk Levent, ein renommierter Markenbotschafter mit 9 Millionen Followern auf Twitter, die Vision und die langfristigen Projekte von Udao, indem er die Werte der Plattform teilt und zu ihren strategischen Bemühungen um Reichweite beiträgt.

Fahrplan und Zukunftspläne

Udao ist auf ein bedeutendes Wachstum ausgerichtet und hat eine solide Roadmap vor sich. Die Plattform ist derzeit mit grundlegenden Funktionen live, und es gibt Pläne für eine kontinuierliche Verbesserung, einschließlich der Hinzufügung von mehr Lernressourcen und Jobmöglichkeiten. Kurzfristig wird Udao IBMs WatsonX für KI-gesteuerte Rekrutierungsdienste integrieren, um es Unternehmen zu erleichtern, schneller die richtigen Fachkräfte zu finden. Dieser strategische Wachstumsplan unterstreicht das Engagement von Udao, ein führendes Unternehmen im Bereich der Web3-Bildung und -Beschäftigung zu werden.

Schließen Sie sich Udao für das Listing an

Udao lädt jeden ein, sich seiner Mission anzuschließen, eine Web3 Skills Economy zu schaffen, in der Fähigkeiten mehr zählen als Abschlüsse. Folgen Sie Udao auf Twitter, Telegram, Discord, Instagram und LinkedIn, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben und ein Teil dieser transformativen Reise zu sein.

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.