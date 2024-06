Wie immer: Bitcoin vor FOMC Meeting im Sinkflug – Erholung in Sicht!

Es ist wieder soweit. Morgen verkündet die US-Notenbank Federal Reserve die weitere Vorgehensweise in Bezug auf die Zinspolitik. Seit die Inflation durch den Krieg und die Corona-Pandemie vor Jahren außer Kontrolle geraten ist, haben die Zentralbanken mit aggressiven Zinserhöhungen reagiert. Auch wenn beim morgigen Zinsentscheid keine weitere Zinserhöhung erwartet wird, sinkt der Bitcoin-Kurs wieder vor der Verkündung. Ein Muster, das es heuer nicht zum ersten Mal zu sehen gibt. Wiederholt sich die Geschichte, könnte es schon morgen zur Erholung kommen.

Die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve hat weitreichende Folgen für die Finanzmärkte. Um die außer Kontrolle geratene Inflation einzudämmen, haben Zentralbanken die Zinsen schnell erhöht und damit die Wirtschaft ausgebremst, um früher oder später wieder eine gewisse Preisstabilität zu erreichen. Auch wenn für dieses Mal keine weitere Zinserhöhung erwartet wird, sind Marktteilnehmer dennoch vorsichtig, was sich auch am sinkenden Bitcoin-Kurs zeigt. Auch schon vor den vorigen FOMC-Meetings in diesem Jahr ist der Bitcoin-Kurs jedes Mal gefallen.

According to @0xGumshoe, each of the four FOMC meetings in 2024 has seen #Bitcoin drop 10% in the 48 hours before each meeting, only to recover the entire loss on the day of the FOMC announcement.

The market consistently prices in overly bearish expectations, then reverses. pic.twitter.com/szMR1aaCTS

