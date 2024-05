WienerAI: Die nächste Generation von AI Meme-Coins sammelt 700.000 US-Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der KI Coin WienerAI ($WAI) – die neueste kybernetische „Sausage Dog“-Sensation von Krypto – hat während des ICO den fortschrittlichen, einsteigerfreundlichen Krypto-Tradingbot zu seinem Ökosystem hinzugefügt. Der PreSale hat bereits mehr als 700.000 US-Dollar an Kapital aufgebracht. Das Team bewirbt die Plattform als “revolutionären AI-Handelspartner” mit benutzerfreundlichem AI-gestütztem Handel, nahtloser Swap-Funktionalität und null Gebühren. Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten ist WienerAI die ultimative Bereicherung für jeden Krypto-Trader. Mit WienerAI ist es ganz einfach, sich einen Vorteil zu verschaffen. Stellen Sie dem Bot einfach eine Frage zu Ihrem Krypto-Investment und WienerAI wird mit seiner Prognose-Technologie die Märkte nach dem passenden Coin durchsuchen. Natürlich gibt es auch eine Analyse des jeweiligen Coins. Die Swap-Funktion von Wiener ermöglicht es seinen Nutzern, Token schnell und effizient zu tauschen und mit ein paar Klicks die besten Preise für DEXs zu finden. Wiener hat auch einen Vorteil gegenüber Frontrunnern, wie MEV-Bots. Diese Bots gehen den Transaktionen der Händler voraus, um von der Minimierung der Gewinne zu profitieren. Die kybernetischen Fähigkeiten von WienerAI verschaffen ihm einen Vorsprung vor jedem Frontrunner.

Der PreSale von WienerAI erinnert an einen anderen erfolgreichen Token-Launch der jüngsten Vergangenheit: Scotty The AI ($SScotty), der Hunde-Meme-Coin und KI-Sicherheits-Token), der mit seinem Vorverkauf fast 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Durch die Kombination zweier heißer Nischen sind sowohl $WAI als auch $SCOTTY eine neue Generation von Token, die mehr Spaß als gewöhnliche KI-Coins und mehr Nutzen als gewöhnliche Meme-Coins bieten. Weitere starke Argumente für das Projekt sind die atemberaubenden Stakingprämien, derzeit gibt es eine Rendite von 1241 % pro Jahr, sowie die verifizierte Prüfung und die unterhaltsame Geschichte hinter WienerAI

WienerAI: Der einzige Würstchen/Hund/AI-Hybrid

Ebenso wie sein Vorgänger, Scotty the AI betritt auch WienerAI mit einer vollständig ausgearbeiteten Hintergrundgeschichte die Bühne. Wiener wurde in einem Labor im New Silicon Valley im Jahr 2132 geboren. Sein Vater und Erschaffer ist ein verrückter, welpenliebender Wissenschaftler, bekannt als “Der Architekt”, dessen Lebensaufgabe es war, einen fortschrittlichen KI-Hund-Hybriden zu schaffen. Das ist ihm auch gelungen, wenn auch mit einer Einschränkung. Der Architekt aß gerade ein Würstchen, als er das Spliceverfahren durchführte und irgendwie vermischte sich diese Komponente. Das zufällige Ergebnis war WienerAI, ein Hybrid aus Welpe, KI und Würstchen. In dem Whitepaper werden “Kameradschaft” und “Freundschaft” als wichtige Bestandteile von Wieners Prinzipien genannt. Es wird auch “The Sausage Army” erwähnt, also die Community, die Wiener für sich zu gewinnen hofft. Es gibt also mehr oder weniger subtile Hinweise auf eine starke soziale Komponente. WienerAI ist nicht der erste Krypto-Hund mit einer Armee, aber er könnte derjenige mit der Besten sein.

WienerAI will die Doge-Szene des Kryptospace übernehmen

Der weltweit erste und beliebteste Meme-Coin, Dogecoin ($DOGE), hat natüroch auch eine Armee: die selbsternannte “Doge-Army”, aber Wiener zielt auf eine breitere Community ab, die ihm helfen soll, seine Würstchen Kräfte zu entfesseln. Denn Dogecoin ist ein müder Welpe. Der Token wurde 2013 eingeführt und basiert auf einer eigenen Blockchain, die eine Abwandlung von Bitcoin ist. Dogecoin verwendet einen Proof-of-Work (PoW)-Konsens-Mechanismus, was bedeutet, dass die Miner mit dem Zugang zu den meisten Energie- und/oder Rechenkapazitäten die meisten DOGE einsacken. In einer Welt des Klimawandels ist PoW ein Problem – zumindest in den Augen gewissenhafterer Investoren. Die ursprüngliche Chain von WienerAI, Ethereum, verwendet einen Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus, bei dem die Miner, die die meisten ETH staken, die meisten Belohnungen erhalten. Der PoS ist weit über 99 % energieeffizienter als Bitcoin und Dogecoin. Zweitens bietet WienerAI die Sicherheit eines Audits in einer Branche, die in den letzten zwei Jahren fast ständig von Skandalen und Liquiditätskrisen erschüttert wurde. Der WienerAI Smart Contract wurde von Coinsult geprüft, einer Blockchain-Sicherheitsplattform, die regelmäßig Sicherheitsprüfungen für verschiedene Krypto- und Blockchain-Plattformen durchführt. Dies soll Investoren zusätzliches Vertrauen in WienerAI geben.

Last but not least gibt es noch die täglichen Stakingprämien. Etwa 20 % des $WAI-Angebots sind für das Staking geblockt. Käufer können während des Vorverkaufs staken und werden auf der Website sogar dazu ermutigt. Early Bird Investoren können so von den lukrativen 1241 % APY zu profitieren, die derzeit möglich sind.

So geheimnisvoll es auch sein mag, es ist kein Geheimnis, dass Investoren vom neuen Vorverkauf von WienerAI begeistert sind. Jeder möchte ein tokenisiertes Stück des fortschrittlichen und einsteigerfreundlichen Krypto-Handelstools in den Händen halten. Halten Sie sich über die neuesten Entwicklungen bei WienerAI auf X/Twitter und Telegram auf dem Laufenden.

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2024

