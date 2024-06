PlayDoge: $4 Mio. in 2 Wochen – Jetzt mit Ethereum-Staking und Multi-Chain-Bridging!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

PlayDoge ($PLAY) hat in nur zwei Wochen 3,6 Millionen USD durch sein Initial Coin Offering (ICO) eingenommen. Der Play-to-Earn (P2E) Meme-Coin unterstützt nun Ethereum-Staking zusätzlich zu seinem bestehenden Staking auf der BNB Chain. Diese Neuerung ermöglicht es, $PLAY-Token sowohl auf Ethereum als auch auf der BNB Chain zu nutzen und nahtlos zwischen beiden zu wechseln. Dennoch bleibt die BNB Chain die Hauptkette, die für das kommende 8-Bit-P2E-Spiel von entscheidender Bedeutung ist.

PlayDoge vereint das beliebte Doge-Meme mit dem nostalgischen Tamagotchi-Spiel aus den 90er Jahren. Diese Kombination bietet eine fesselnde virtuelle Spielerfahrung, bei der die Spieler den nativen Token $PLAY verdienen können. Inspiriert vom Doge-Meme, das sechs der zehn größten Meme-Coins nach Marktkapitalisierung beeinflusst hat, zielt PlayDoge darauf ab, diesen Trend zu nutzen.

Investoren, die von der Vorverkaufsphase profitieren möchten, können die Token derzeit zu einem Preis von 0,00506 USD pro Stück erwerben. Mit nur noch einem Tag bis zum Eintritt in die achte Phase des Vorverkaufs wird der Token-Preis auf 0,00508 USD steigen. Dies ist eine begrenzte Gelegenheit, $PLAY zu einem potenziell niedrigen Preis für den Rest des Jahres zu sichern.

Mit der bevorstehenden Markteinführung des Spiels und der Verfügbarkeit von $PLAY auf dem freien Markt besteht erhebliches Potenzial für einen Wertanstieg des Tokens. Frühzeitige Investoren könnten erheblich von der erwarteten Wertsteigerung profitieren, was den jetzigen Zeitpunkt zu einer strategisch günstigen Investition in PlayDoge macht.

Jetzt PlayDoge kaufen!

Meme Coins und P2E: Der Sommer Boomt

Die Nachfrage nach Meme Coins steigt diesen Sommer rapide. Im April verzeichnete CoinMarketCap 138 neue Meme Coin Listings. Der gesamte Marktwert der auf Memes basierenden Kryptowährungen beträgt derzeit beeindruckende 63 Milliarden USD.

Diese Coins bieten ihren Besitzern beständige Gewinne. Investoren, die in den Marktführer und ursprünglichen Hundememe-Coin, Dogecoin ($DOGE), investierten, verzeichneten eine Steigerung von 142 % in den vergangenen 365 Tagen. Floki ($FLOKI)-Investoren konnten ihr Vermögen in diesem Monat um 59 % und im letzten Jahr um erstaunliche 1.232 % steigern.

Während sich die täglichen Gewinne momentan stabilisieren, boomt auch die Play-to-Earn (P2E)-Kategorie diesen Sommer. Laut Precedence Research wird der globale Videospielemarkt bis 2033 voraussichtlich 665 Milliarden USD erreichen. Eine der neuesten Entwicklungen sind mobile P2E-Spiele. Im Juni 2024 erreichte die Marktkapitalisierung der Play-to-Earn-Spiele auf CoinGecko etwa 13 Milliarden USD.

PlayDoge mischt in beiden Kategorien mit und bietet Anlegern und Spielern gleichermaßen Chancen. Die Kombination aus Meme Coins und P2E-Spielen schafft ein unterhaltsames und lukratives Umfeld. Dieser Sommer verspricht, für beide Bereiche besonders heiß zu werden.

Die Welt der Kryptowährungen entwickelt sich schnell. Anleger sollten die Chancen, die sich bieten, nicht verpassen. Die potenziellen Gewinne in diesen wachsenden Märkten sind enorm. Meme Coins und P2E stehen im Mittelpunkt der aktuellen Krypto-Trends und bieten spannende Möglichkeiten für Investitionen und Innovationen.

Ein Doge-themed Meme Coin mit 90er-Jahre-Spielenostalgie

PlayDoge ist mehr als nur ein Meme Coin. Es ist eine monetarisierte Web3-Neuauflage von Tamagotchi, bei der $PLAY als In-Game-Währung dient.

Fans der digitalen Handheld-Haustiere aus den 90ern werden begeistert sein, wie PlayDoge starke Anreize bietet, ihre Kindheit neu zu beleben und erneut aufmerksame virtuelle Haustierbesitzer zu werden. Dieses Mal belohnen positive Bemühungen um die Haustierpflege die Spieler mit XP, während sie die Bedürfnisse ihres virtuellen Shiba Inu erfüllen und spannende In-Game-Abenteuer und Minispiele erleben.

Spieler mit den meisten XP auf der Bestenliste erhalten Bonus-$PLAY-Token und exklusive Belohnungen.

Wer schlechte Erinnerungen an Tamagotchis hat, muss keine Angst haben: Die Schwierigkeit bei PlayDoge ist viel verzeihender, was das virtuelle Haustier widerstandsfähiger macht als die Tamagotchis von damals.

Eine zusätzliche Möglichkeit, $PLAY zu verdienen, bietet die Staking-Funktion des Spiels. Nutzer können Token passiv verdienen. Frühe Staking-Teilnehmer können eine großzügige APY von 327 % auf Ethereum und 92 % auf der BNB Chain genießen.

Die APY variiert zwischen den Chains und hängt vom gestaketen Betrag ab, da die Staking-Verträge für Ethereum und BNB Chain unterschiedlich sind.

Durch diese innovative Kombination aus zwei beliebten Themen – dem ikonischen Doge-Meme und Tamagotchi – schafft PlayDoge eine lebendige Spieleökonomie im schnell wachsenden Meme Coin Krypto-Sektor.

PlayDoge vereint Meme Coins, P2E und Gaming-Remakes

PlayDoge ist mehr als nur ein Meme Coin. Es belebt ein beliebtes 8-Bit-Spiel aus den 90ern neu und nutzt die wachsende Nostalgie für Spiele-Remakes.

Das letzte Jahr war das goldene Zeitalter der Spiele-Remakes. Die Verkaufszahlen großer Remakes haben sich bereits im Jahr 2018 bis 2020 verdoppelt.

Trotz des Krypto-Winters 2022 verzeichnete die Web3-Gaming- und Metaverse-Branche laut DappRadar erhebliche Investitionen von rund 2,9 Milliarden USD.

Diese Trends zeigen, dass PlayDoge’s monetarisierte Tamagotchi-Neuauflage den perfekten Punkt zwischen Spiele-Remakes, Play-to-Earn und Meme Coins trifft.

Der P2E-Aspekt, ein weiterer beliebter Bereich des Krypto-Gamings, wird voraussichtlich stark wachsen. Es überrascht nicht, dass YouTube-Influencer von 99Bitcoins bis ClayBro PlayDoge als nächsten großen Meme Coin sehen.

PlayDoge kombiniert diese Elemente zu einer einzigartigen Plattform, die Spieler und Investoren gleichermaßen anspricht. Die Nostalgie eines 8-Bit-Spiels trifft auf die moderne Welt der Krypto-Währungen und schafft eine spannende und lohnende Erfahrung.

PlayDoge bietet nicht nur ein unterhaltsames Spiel, sondern auch lukrative Möglichkeiten im P2E-Sektor. Diese einzigartige Mischung hebt PlayDoge von anderen Meme Coins ab und verspricht eine erfolgreiche Zukunft in der Krypto-Welt.

Kaufen Sie PlayDoges charmante Tamagotchi-Neuauflage mit PLAY!

Die PlayDoge-App befindet sich derzeit in der Entwicklung, aber die heiße Presale-Phase wird sie wahrscheinlich schnell durch die nächsten Phasen der Roadmap bringen.

PlayDoge stellt insgesamt 50 % seiner 9,4 Milliarden Token, etwa 4,7 Milliarden $PLAY-Token, für den Presale bereit. Weitere 12 %, das sind 1,128 Milliarden Token, werden für das Staking reserviert. Bemerkenswert ist, dass die Heimkette von $PLAY die Binance Smart Chain ist, die jetzt als BNB Chain bekannt ist. Dies könnte eine zukünftige Binance-Listung erheblich erleichtern, wenn das P2E-Spiel und sein nativer Utility-Token $PLAY durchstarten.

Binance, die weltweit größte zentrale Börse, könnte eine Listung zu einem bedeutenden Wertsteigerer machen, da die Liquidität potenziell in die $PLAY-Handelspaare fließen würde.

Die BNB Chain ist Binances eigene Blockchain. Der globale Börsengigant hatte im März 2024 einen Marktanteil von 49 %.

Zudem ist PlayDoge’s Smart Contract vollständig von SolidProof geprüft, was potenziellen Investoren Sicherheit über die Projektsicherheit gibt.

Der Einstieg in den Presale ist einfach: Verbinden Sie Ihre Wallet und beginnen Sie mit dem Kauf von $PLAY mit BNB, ETH oder USDT. PlayDoge ermöglicht auch, Kreditkarten zu verwenden.

Um stets über die neuesten Informationen zum Projekt informiert zu bleiben, können Sie sich über X und Telegram mit der Community verbinden.

Jetzt PlayDoge kaufen!

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.