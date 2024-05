x100 Potenzial: Dieser neue Coin explodiert in den ersten 3 Tagen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Schaut man sich die Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, herrscht nach wie vor wenig Bewegung am Markt. Bitcoin bewegt sich seit Wochen knapp unter der 70.000 Dollar Marke und damit nahe am Allzeithoch und auch bei vielen großen Altcoins tut sich nicht viel. Abgesehen von den Meme Coins, die in den letzten Wochen explodiert sind. PEPE ist zwischenzeitlich auf eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden Dollar gestiegen und auch FLOKI, BONK und viele weitere erreichen Milliarden Dollar Bewertungen. Die ganz großen Gewinne können Anleger allerdings mit Meme Coins erzielen, die noch niedriger bewertet sind, da es hier leichter ist, den Kurs zu vervielfachen. PlayDoge ($PLAY) könnte ein Coin sein, bei dem das gelingt.

PlayDoge: Nachfrage beim Verkaufsstart extrem hoch

Noch keine 3 Tage ist es her, dass die Entwickler den Launch des neuen PlayDoge Coins ($PLAY) angekündigt haben. Mit der hohen Nachfrage hätten sie wohl selbst nicht gerechnet. Der $PLAY-Token ist seitdem im Vorverkauf erhältlich und innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von fast 600.000 Dollar gekauft. Dadurch wird schnell deutlich, welches Potenzial hier schlummert.



($PLAY Token-Vorverkauf – Quelle: PlayDoge Website)

Investoren der ersten Stunde haben den großen Vorteil, dass der Tokenpreis während des Presales mehrfach erhöht wird, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt. Die nächste Preiserhöhung wird bereits in wenigen Stunden durchgeführt.

Mix aus Meme- und Play to Earn-Coin

Der Erfolg von PlayDoge kommt nicht von ungefähr. Es handelt sich dabei nicht nur um einen gewöhnlichen Meme Coin. Die Entwickler schicken DOGE – den erfolgreichsten Meme Coin Aller Zeiten – auf Reisen auf der BNB Chain und arbeiten dafür an einem eigenen Play 2 Earn Game, bei dem Spieler $PLAY-Token verdienen können, wenn sie spielen.



(PlayDoge Game – Quelle: PlayDoge Website)

Wer sich die Vorschau des Games anschaut, kann schnell Nostalgie verspüren, da es sich dabei um eine Art Tamagotchi handelt, den Spieler durchfüttern und bespaßen müssen, um Token zu verdienen. Tamagotchis wurden in den 90ern extrem gehyped und ein Blick auf die Website versetzt einen sofort wieder in diese Zeit.

x100 Potenzial?

Die Frage, ob ein Meme Coin x100 Potenzial hat, lässt sich natürlich nur schwer beantworten, da die Kursentwicklung von Meme Coins unvorhersehbar ist. Sicher ist aber, dass die Chancen auf Renditen von tausenden Prozent vor allem am Anfang extrem hoch sind, da die Bewertung beim Launch noch niedrig ist, sodass sich der Kurs schnell vervielfachen kann. Die Tatsache, dass Anleger schon in den ersten Tagen Token für fast 600.000 Dollar gekauft haben, spricht auf jeden Fall dafür, dass PlayDoge ein Megaerfolg werden könnte. Außerdem ist der Token mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die Anlegern eine Rendite in Form von zusätzlichen Token ermöglicht – unabhängig von der Kursentwicklung.



($PLAY Staking Dashboard – Quelle: PlayDoge Website)

Die jährliche Rendite (APY) für Staker wird dynamisch anhand der Größe des Staking Pools berechnet, sodass vor allem frühe Käufer eine hohe Rendite erzielen können, wenn noch nicht so viele Token im Pool sind. Derzeit liegt die APY noch bei über 500 %, was dazu geführt hat, dass ein Großteil der bisher verkauften Token gestakt wurde. Setzt sich diese Entwicklung bis zum Launch fort, ist das Angebot beim Handelsstart knapp, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.