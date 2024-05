Kommt hier der nächste TURBO? AI Meme Coin WienerAI sammelt 3,5 Millionen Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ein neuer KI-Meme-Coin, der die Aufregung um künstliche Intelligenz für sich zu nutzen weiß, ist WienerAI ($WAI). Dem Projekt ist es gelungen, bereits 3,5 Millionen Dollar Raising Capital mit seinem Vorverkauf einzusammeln.

WienerAI ist ein Trading-Bot, der den liebenswerten Charme von „Sausage-Dogs“ mit der Welt der künstlichen Intelligenz und dem Kryptotrading vereint. Der Preis von $WAI liegt bei 0,000712 US-Dollar. Dieser wird aber bald steigen, da der Coin in wenigen Stunden in die nächste Phase des Vorverkaufs übergeht. Der nächste Preis für Early Bird Investoren liegt bei 0,000713 US-Dollar. Wie bei anderen KI-Coins davor wird der Kurs von WienerAI voraussichtlich dann in die Höhe schießen, wenn der Token auf globalen Börsenplattformen gelistet wird.

Könnte WienerAI der nächste TURBO sein und 8.935 % Rendite erzielen?

KI bommt seit der Einführung von ChatGPT im Jahr 2022. Seitdem hat die Konvergenz von KI und Kryptowährungen bei den Anhängern beider Branchen Begeisterung ausgelöst und zur Entstehung einer Vielzahl von KI-Themencoins geführt. Insgesamt haben diese laut CoinMarketCap eine Marktkapitalisierung von 39 Milliarden US-Dollar erreicht, wobei Near Protocol (NEAR) und Render (RNDR) etwa 30 % dieser Summe ausmachen. Meme-Coins mit einem KI-Bezug haben mittlerweile den Markt in ihren Bann gezogen. So haben beispielsweise KI-generierte Meme-Coins wie Turbo AI (TURBO), AstroPepeX (APX) und KiboShib (KIBSHI) in den letzten sieben Tagen um 208 %, 130,8 % bzw. 15,1 % zugelegt. Bemerkenswert ist, dass alle diese Ethereum-basierten (ETH) AI-Memecoins seither das Zehnfache ihres Notierungspreises erreicht haben. TURBO hat seit September letzten Jahres eine astronomische Kursentwicklung hingelegt und ist bis heute um 8.935 % gestiegen – bei $WAI könnte dasselbe passieren.

Das kann der WienerAI TradingBot

WienerAI zeichnet sich nicht nur durch einen einprägsamen Namen und ein niedliches Maskottchen aus. Das Herzstück des Projekts ist ein KI-gesteuerter Trading-Bot, der entwickelt wurde, um lukrative Möglichkeiten für Krypto-Trader aller Art zu finden. Er nutzt fortschrittliche KI-Fähigkeiten, um Trading einfacher, zugänglicher und effizienter zu machen. WienerAI verfügt über eine KI-Schnittstelle, die sofort, vorausschauend und benutzerfreundlich ist. Benutzer können mühelos Handelsanfragen stellen und das System nutzt eine prädiktive Technologie, um den Markt nach optimalen Möglichkeiten zu durchsuchen. Es liefert gründliche Analysen und Begründungen für seine Auswahl und hilft den Nutzern sogar dabei, die besten Kurse für die gewählte Kryptowährung an verschiedenen dezentralen Börsen zu finden. Die gute Nachricht ist, dass diese Schnittstelle nach Angaben des Teams kurz vor der Fertigstellung ist, wie in dem X-Post ersichtlich:

🌭Wiener AI is on the move!🌭 Big day for our development team. The AI Trading Bot interface is getting closer to completion. pic.twitter.com/AntAqQVnsr — WienerAI (@WienerDogAI) May 28, 2024

WienerAI: Ein PreSale Erfolg am Horizont?

TURBO AI ist ein Beispiel, wie groß die Begeisterung rund um diese Meme-Coin-Nische ist und zeigt das enorme Potenzial von Meme-Token mit dem Thema künstliche Intelligenz. Was an Turbo besonders faszinierend ist, ist seine unkonventionelle Entstehungsgeschichte. Der Coin ist das Ergebnis eines Experiments zur Schaffung von Kryptowährungen unter Verwendung von GPT-4. Dieses wurde vom Gründer mit einem bescheidenen Budget von 69 Dollar initiiert. Seit seinem Start im Mai 2023 ist der Coin auf eine Marktkapitalisierung von 398 Millionen Dollar gestiegen. WienerAI hat das Potenzial, eine ähnliche Entwicklung hinzulegen, da die KI-Technologie in der Praxis angewendet wird und der Vorverkauf die Early Bird Investoren offensichtlich begeistert.

Der Tokenvorrat beläuft sich auf insgesamt 69 Milliarden Coin, wovon 30 % (20,7 Milliarden) für den Vorverkauf und 20 % (13,8 Milliarden) für Einsatzprämien geblockt sind. Staking-Belohnungen sind ab sofort verfügbar und bieten einen geschätzten APY von 300 %, wobei bereits 3,4 Milliarden $WAI gestaked wurden.

Der Smart Contract des Projekts ist vollständig geprüft und bietet den Teilnehmern Sicherheit und Zuverlässigkeit. Bleiben Sie über die Entwicklungen des Projekts auf dem Laufenden, indem Sie der Community auf X und Telegram beitreten.

Lassen Sie sich die neueste Doggie AI Meme-Münze nicht entgehen – Sie könnten einen potenziellen 100-fachen ROI verpassen. Um in WienerAI-zu investieren, muss man die Krypto-Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden und mit ETH, USDT oder BNB kaufen. Käufe können außerdem mit einer Kreditkarte getätigt werden.

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2024

