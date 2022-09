5 vielversprechende Kryptowährungen, die 2022 im Preis explodieren könnten

Kryptowährungen sind eine beliebte Anlageform geworden. Mit etwas Glück können ihre Käufer von einem der vielen Trends profitieren und so ihr Startkapital vervielfachen. Dies gilt, obwohl sich große Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum seit Anfang des Jahres in einer Seitwärtsbewegung befinden. Denn die Trend-Coins agieren hier unabhängig von der allgemeinen Marktumgebung.

Die Herausforderung dabei: Aus über 18.000 Kryptowährungen die passende finden! Denn tatsächlich gibt es viele spannende Projekte, die einiges an Potential mit sich bringen. Die Frage ist also: Auf welche Coins sollten sich Anleger in diesem Jahr konzentrieren und welche Coins konnten im Preis explodieren? Coincierge.de stellt hierfür eine Auswahl von lukrativen 5 Token vor.

Bei Tamadoge handelt es sich um ein neues Play-to-Earn-Spiel, das langfristig auch ein eigenes Metaverse aufbauen möchte. Innerhalb des Spiels gibt es für jeden Nutzer digitale Haustiere in Form eines Hundes. Diese Hunde werden gepflegt, trainiert und anschließend in Wettkämpfe geschickt. Durch strategisches Training und die passende Wettkampf-Performance können die Spieler auf einem Leaderboard aufsteigen und sich so für Auszahlungen im nativen TAMA-Token qualifizieren.

Der Token ist bisher nur im Vorverkauf erhältlich – dieser verläuft jedoch bereits explosiv! Seit dem Start des Beta Sales Ende Juli hat Tamadoge mehr als 16,5 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten. Dies übertrifft das Raising Capital anderer erfolgreicher Krypto-Projekte wie STEPN oder sogar Ethereum. Momentan liegt der Preis bei 33,33 TAMA-Token je 1 USDT oder 0,03 US-Dollar je Token.

Das erste DEX Listing wird nach Ende des Vorverkaufs bei der bekannten Krypto-Börse Uniswap erfolgen. Auch die Krypto-Börse für das erste CEX Listing steht bereits fest: Hierfür konnte LBank gewonnen werden.

Interessierte Anleger können sich momentan außerdem an einer 100.000 US-Dollar Give-Away Aktion von Tamadoge beteiligen: Bei Give-Away Aktionen führen die Fans einer Kryptowährung bestimmte Aktionen aus und qualifizieren sich so für die Verlosung.

Für diese 100.000 US-Dollar-Aktion müssen die Teilnehmer im ersten Schritt dem Twitter-Account von Tamadoge folgen. Dadurch werden weitere Teilnahme-Möglichkeiten freigeschaltet: Zum Beispiel können Freunde vertaggt oder der Give-Away Post geliked werden. Zu beachten ist allerdings: Eine Teilnahme ist nur den Personen möglich, die zum Zeitpunkt der Verlosung 100 US-Dollar in TAMA-Token in ihren Wallets halten.

Auch bei Battle Infinity handelt es sich noch um ein relativ neues Kryptoprojekt. In diesem Fall ist der Vorverkauf allerdings schon abgeschlossen und die Token können regulär beispielsweise bei Pancakeswap gekauft werden.

Konkret handelt es sich bei diesem Projekt um eine dezentrale Gaming-Plattform mit integriertem Metaverse, die in Zukunft mit Play-to-Earn und Blockchain-Spielen punkten möchte. So gibt es mit der IBAT Battle Arena und der IBAT Premier League einen speziellen Bereich für diese Spiele. Zusätzlich sollen jedoch mit IBAT Battle Swap und IBAT Battle Market noch ein dezentraler Exchange und ein NFT-Marktplatz in die Plattform integriert werden.

Der Gedanke dahinter: So kann für die Nutzer die Spielumgebung optimal und möglichst immersiv gestaltet werden. Alles, was sie für ihr Battle-Infinity-Erlebnis benötigen, finden sie innerhalb des Metaverse.

Neben den P2E-Features bietet Battle Infinity auch eine Staking Funktion an, sodass die Nutzer sogar aus mehreren Möglichkeiten wählen können, mit denen sie hier Geld verdienen können. Die gute Nachricht: Die Staking Funktion soll bereits in der nächsten Phase des Projektes starten.

We are Super Excited to share with our community about the most awaited moment,

IBAT STAKING which will be live on 24th September at 16:00 UTC pic.twitter.com/HUHidXSjch

— Battle Infinity (@IBATOFFICIAL) September 14, 2022