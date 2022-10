Celsius Coin erfährt gerade einen Krypto-Supergau: Anleger-Daten sind an die Öffentlichkeit gelangt – zigtausend Nutzer sind betroffen. Die könnten jetzt sogar der Gefahr von Gewalt und Raub ausgesetzt sein.

Es gibt nun eine Webseite, die detaillierte Angaben darüber macht, wer wie viel in Celsius Coin (CEL) investiert hat. Angel-Investor Stephen Cole bezeichnet die Website mit durchsuchbaren Daten über die Verluste von Celsius-Nutzern als „eine absolut schreckliche Illustration der Risiken von KYC“.

What a perfectly horrendous illustration of the risks of KYC. https://t.co/2t5abosTyW

Wow. Someone made a searchable website showing real identities and crypto holdings lost in the Celsius collapse.

Hintergrund: Der CeFi-Kreditgeber Celsius (CEL) meldete am 13. Juli nach Liquiditätsproblemen, die durch die Implosion des Terra-Ökosystems ausgelöst wurden, Konkurs nach Chapter 11 an. Wie sich später herausstellte, verfolgte das Unternehmen hochriskante Trading-Strategien, die zu hohen Verlusten führten.

Im Rahmen des Konkursverfahrens reichte das Unternehmen vor kurzem ein 14.000 Seiten umfassendes Dokument ein. In dem sind die Daten der Gläubiger aufgeführt – darunter auch Informationen über die Nutzer.

Viele in der Krypto-Community kritisierten diesen Schritt. Einige beschuldigten den CeFi-Kreditgeber sogar, absichtlich Nutzer zu verpetzen.

Der Aufschrei hat sich zu einer Diskussion über die Angemessenheit der Einhaltung der KYC-Anforderungen (Know Your Customer) ausgeweitet.

Nach den Vorschriften für Konkurse nach Chapter 11 ist eine „Gläubigermatrix“ für die Öffentlichkeit bestimmt – d. h. eine Liste mit den Namen und Adressen der Gläubiger. Das Gericht verwendet diese Liste, um Benachrichtigungen und Forderungsdaten für ein offenes und transparentes Konkursverfahren zu versenden.

In Bezug auf die Celsius-Nutzer enthielt das Dokument unter anderem Namen, Coin-Menge und Coin-Wert. Die Adressen wurden jedoch auf Wunsch des Unternehmens unkenntlich gemacht.

Dennoch wiesen einige darauf hin, dass die Informationen mit Details aus dem Ledger-Leck abgeglichen werden könnten, um bestimmte Krypto-Inhaber zu identifizieren und ins Visier zu nehmen.

Celsius x Ledger leaks are great for anyone looking for easy $5 wrench attack targets

Export 14k pages of names from the Celsius, then match names with 250k names from the Ledger leak

You now have a full name, address, email, phone number, and financial info of a LOT of people

— fbslo (@fbsloXBT) October 7, 2022