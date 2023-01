Diese Kryptowährung könnte sich verhundertfachen – Trading Card Game Calvaria

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Trading Card Games, also Sammelkartenspiele, gibt es schon ziemlich lange im Spieleuniversum. Eines der bekanntesten Games ist vermutlich das 1993 erschienene Magic: The Gathering, dicht gefolgt von Pokémon und Yu-Gi-Oh. Calvaria Duels of Eternity verbindet die Spielmechanik der Trading Card Games mit der Blockchain und Play2Earn. Gerade diese Games haben 2021 einen enormen Zulauf bekommen. Gods Unchained, ebenfalls ein Blockchain-Trading Card Game, war sogar als Blockchain Game des Jahres 2022 nominiert.

Mexikanische Mythologie meets Blockchain

Die Story von Calvaria ist eng an die mexikanische Mythologie angelehnt und spielt in einem kriegerischen Jenseits. Santa Muerte, Quetzalcoatl und the Void kämpfen um die Vorherrschaft in der Welt. Der Gamer muss sich für eine dieser drei Fraktionen entscheiden, bevor man seine Armeen sammeln und sich im Kampagnenmodus anderen Gamern stellen kann. Im Laufe des Spiels baut sich nicht nur das Kartendeck weiter auf. Man hat ebenso die Möglichkeit, Rewards einzusammeln. Ebenso wird die Geschichte und die Geheimnisse des Jenseits weiter aufgedeckt.

Entscheidend, um bei Calvaria zu gewinnen, ist die richtige Taktik. Die Spielmechanik des Games ermöglicht es, individuelle Strategien festzulegen, um so den Gegner zu überlisten. Denn Calvaria ist kein stumpfer Ego-Shooter, sondern ein Game, bei dem man auch taktisch denken muss. Es gibt sowohl einen PvP als auch einen PvE Modus. Geplant sind außerdem Einzelspielerkampagnen und Tournaments, was Calvaria interessant für den E-Sports-Bereich machen könnte.

In jedem Kartendeck gibt es ein Toolkit, dass ein gleichbleibend hohes Spielniveau garantieren soll. Sowohl bei den Kartendecks und den speziellen Karten als auch bei In-Game-Items handelt es sich um NFT. Das heißt, dass diese dem Gamer wirklich gehören und auf der Blockchain nachvollzogen werden kann. Die NFT und In-Game-Items sollen auch bei Drittanbietern gehandelt werden können – ein Verkauf an andere Gamer gegen RIA ist natürlich ebenso möglich.

Free to Play und Play to Earn

Von Calvaria wird es auch eine Free-to-Play Version geben. Diese kann über die bekannten App-Stores heruntergeladen werden. Damit soll es auch Anfängern ermöglicht werden, das Game zu spielen und um sich so vorsichtig an Blockchain Spiele heranzutasten. Wie erfolgreich mobile Games sein können, hat nicht zuletzt der Erfolg von Diablo: Immortal gezeigt. Um Play to Earn spielen zu können ist allerdings Grundvoraussetzung, dass man ein NFT Kartendeck kauft. Gamer müssen allerdings kein Wallet mit Calvaria verbinden, um zu spielen, was gerade Kryptoneulingen entgegenkommen könnte. Die Play to Earn Version von Calvaria kann allerdings nur über PC gespielt werden – erstmal. Calvaria hat es sich zum Ziel gesetzt Web2 und Web3 Gaming miteinander zu verbinden und es sieht ganz so aus, als ob der Plattform das Vorhaben gelingen könnte.

Der Calvaria PreSale

Der native Token des Games, der RIA, kann momentan im PreSale gekauft werden, es sind allerdings nur noch 19 % der Token verfügbar, die für den Vorverkauf geblockt wurden. Ein RIA-Token kostet 0,0325 US-Dollar. Auch ein Wal ist auf den Coin aufmerksam geworden und hat für rund 100.000 US-Dollar RIA gekauft. Das Ende des PreSale ist für den 31. Januar 2023 geplant. Die Kryptobörse BKEX wird exklusiv das Initial Exchange Offering durchführen. Es sind natürlich noch weitere Listings geplant, diese werden zeitnah bekannt gegeben.

RIA vs. eRIA

Der RIA ist die Hauptwährung des Spiels. Der Token dient unter anderem zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Ökosystems. Der Coin kann an externen Börsen gehandelt werden. Holder können an der DAO des Games teilnehmen. Außerdem soll der Coin gestaked werden können. Neben dem RIA wird es als In-Game-Währung auch einen eRIA geben. Damit kann man beispielsweise seine Karten upgraden. Um RIA zu gewinnen, muss man unter anderem an Turnieren teilnehmen.

Die Alpha Version des Games soll bereits im ersten Quartal 2023 gelauncht werden. Was Calvaria noch von anderen Blockchain Games unterscheidet, ist die Verpflichtung des Teams zu einem AAA-Game-Design Standard. AAA Titel sind beispielsweise Final Fantasy XVI oder God of War: Ragnarök. Calvaria Duels of Eternity wird also neben einer überragenden Grafik auch ein hervorragendes Niveau und beste Unterhaltung bieten. Calvaria wird von den Polygon Studios unterstützt.

Warum Calvaria ein 100x Potenzial hat

Play to Earn ist im Kryptouniversum enorm erfolgreich. Gerade in den letzten beiden Jahren hat dieses Segment einen enormen Auftrieb erlebt. Sammelkartenspiele sind im Gaming-Universum nicht mehr wegzudenken – und manche Karten haben eine exorbitante Wertsteigerung erlebt. Eine der sehr seltenen „Black Lotus“ Karten aus Magic: The Gathering wurde beispielsweise für 511.000 US-Dollar versteigert. Die Prototype Turtok Karte aus Pokémon ging für rund 360.000 US-Dollar über den Ladentisch. Calvaria verbindet das Trading Card Spielprinzip mit der Blockchain. Auch in diesem Spiel wird es ultra-seltene NFT-Karten geben, die eine enorme Preissteigerung erleben können. Außerdem wird es bei Calvaria 3-D Charaktere geben, die ebenfalls spielbar sein sollen. Den Machern von Calvaria ist es innerhalb von kürzester Zeit gelungen, rund 2,6 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Auch das spricht für das große Potenzial von Calvaria.

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2023

