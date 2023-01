Endlich ist es so weit – Die Tamadoge Arcade Beta geht an den Start

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Lange haben die Fans drauf gewartet und jetzt endlich es so weit. Der Memecoin Tamadoge startete diese Woche die Arcade Beta und die Community ist begeistert. In der Beta können momentan drei Games gezockt werden: To the Moon, Super Doge und Rocket Doge. Zwei weitere Spiele sollen bald folgen. Grafisch erinnern die Games tatsächlich an die „gute alte Zeit“ als man noch in die Spielhalle ging, um an einem der Automaten Games wie Street Fighter oder den All-Time-Klassiker PacMan zu zocken. Damit gibt das Play-to-Earn Metaverse, Verzeihung Tamaverse, einen Vorgeschmack darauf, wie die fertige Plattform aussehen könnte. Gleichzeitig ist die Veröffentlichung auch eine Kampfansage an die Wettbewerber Dogecoin, Shiba Inu und den Neueinsteiger Bonk. Denn der Tamadoge beweist damit einmal mehr, dass der Slogan „Meme-Coin mit Utility“ kein Lippenbekenntnis war. Tamadoge verbindet Tamagotchi ähnlichen Spielspaß (wer hatte in den 90er Jahren nicht so ein Plastikei?) mit der Blockchain Technologie auf unterhaltsame und vor allem lohnende Weise.

Tamadoge sprintet den anderen Meme-Coins davon – mal wieder

Schon der PreSale des TAMA lief rekordverdächtig und wurde im September – weit vor dem eigentlich geplanten Ende – erfolgreich beendet. Danach stieg der Coin mit einem täglichen Handelsvolumen von 57 Millionen US-Dollar direkt in die Top-Drei der wichtigsten Memecoins auf. Im Oktober 2022 erreichte der Tamadoge sein vorläufiges AllTime High in Höhe von 0,173 US-Dollar. Eine durchaus beachtliche Leistung in so kurzer Zeit.

Die Macher im Hintergrund ruhen sich aber nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern entwickeln das Produkt kontinuierlich weiter. Dadurch erreicht die Plattform eine immer größere Akzeptanz in der realen Welt und es könnte durchaus sein, dass das bisherige AllTime High noch öfter getoppt wird. Die Beta-Version der Games kommt in der Community großartig an. In den ersten 15 Stunden nach dem Launch haben die Gamer bereits über 150 Stunden gezockt. Es gab bei den Arcade Games rund 6.000 Wiederholungsversuche – eine Zahl, die für sich spricht und das hohe „süchtig“ machende Potenzial der Games unter Beweis stellt. Game Nummer eins ist in der Community übrigens Super Doge.

Die Reaktion der Community

Mittlerweile gibt es auch einige Berichte aus der Community von Gamern, die die Arcadegames ausgiebig getestet haben.

Ich habe auch gerade getestet. Es hat viel Spaß gemacht und hat mich schon beim ersten Versuch überzeugt. Ich kann die weiteren Fortschritte kaum abwarten – EfKay Guter Job Tamadoge. Gut solide Projekte zu sehen – Radoslaw200 Nach dem ersten Testen wurde ich davon überzeugt, weitere Tamadoge Coins zu kaufen. Das wird ein großes Ding – DerJoker Ich habe gerade ein paar Stunden mit der Beta verbracht und das Spiel hat großes Potenzial! Es gibt ein paar kleinere Bugs, aber ansonsten ist die Grafik toll, der Soundtrack ist chillig, und das Spiel macht insgesamt einfach Spaß. Ich könnte allerdings süchtig nach Rocket Doge werden! Toller Job – RobHodg40946706 Ich habe die Beta getestet & die Grafik ist toll, die Musik im Spiel hat einen coolen Retro-Sound, der Kindheitserinnerungen weckt. Das Spiel ist superlustig, echt ein Suchtfaktor – GTAOnlineCom

Tamadoge stellt das Play to Earn Universum auf den Kopf – mit Games, die wirklich Spaß machen

Play to Earn ist in der Beta-Version noch nicht möglich, es besteht aber die Möglichkeit, dass die Tester mit dem Tamadoge Bug Bounty bereits Geld verdienen. Die Bug Bounty belohnt die Beta-Gamer dafür, wenn sie Bugs und Glitches in dem Spiel finden. Spieler, die einen Bug, Glitch oder eine andere Schwachstelle an das Tamadoge Team melden, werden mit TAMA belohnt.

Für In-Game Bugs gibt es 1.000 TAMA

Bugs, die das Spiel manipulieren und für Cheats gibt es 10.000 TAMA

Die Beta ist momentan für fünf Tage freigeschaltet. Es besteht aber die Möglichkeit einer Verlängerung, je nachdem welches Feedback aus der Community kommt.Beta-Gamer erhalten 10.000 Tamadoge Arcade Credits, damit man auch die Möglichkeit hat, die Games ausgiebig zu testen.

Die Tamadoge Common, Rare und Ultra-Rare NFTs müssen eigentlich nicht zum Spielen der Beta verwendet werden. Trotzdem rät das Tamadoge Team, die NFT zu verwenden – und das aus gutem Grund.

Die Tamadoge-NFTs wirken sich direkt auf das Gameplay aus und verleihen dem Gamer verschiedene Skill-Boosts, je nachdem, welches NFT eingesetzt wird.

Die Mission von Tamadoge: Die Eroberung des Massenmarktes

Sobald die Vollversion des Games freigeschaltet ist, können die Gamer um Dogepoints spielen und in die Bestenliste aufsteigen. Als Belohnung dafür gibt es dann wiederum TAMA. Außerdem können die Gamer im Pet Store Futter und Kleidung für ihr Tamadoge Pet kaufen. Für alle Einkäufe gilt ein Rabatt in Höhe von 5 %, wodurch der Tamadoge zu einem deflationären Vermögenswert wird.

Der Pet Store bietet eine Einkommensquelle für die Belohnungen, die an die Spieler verteilt werden, sowie für die Produktentwicklung und das Marketing. Im ersten Quartal 2023 folgen dann Partnerschaften mit anderen Metaverse Projekten. Später in diesem Jahr wird dann die Augmented Reality App gelauncht. Diese ermöglicht es den Gamern, mit ihrem Haustier in der „realen Welt“ zu interagieren.

Die App ermöglicht es Gamern ebenfalls, die Entwicklung ihrer Tamadoge Pets (davon kann man tatsächlcih mehrere besitzen!) zu verfolgen – vom Welpen bis zum erwachsenen Pet. Dabei sollte man immer ein wachsames Auge auf sein Pet haben und sich darum kümmern.

#TamadogeArmy We Are Excited To Announce That Beta Testing For Our New Games Is Now Underway!🤩 We Can't Wait To Get Your Feedback And Shape The Final Product! Thank You To All Of Our Testers For Your Support And Enthusiasm!😎#betatesting #tamadoge pic.twitter.com/GarebIKofS — TAMADOGE (@Tamadogecoin) January 5, 2023

Tamadoge – der neue Meme-Coin mit echter Utility

Der Tamadoge ist ein neuer Meme-Coin, der bereits die Aufmerksamkeit zigtausender Anleger und Investoren auf sich gezogen hat. Darunter übrigens auch ein Kryptowahl. Der TAMA wird momentan auf 15 zentralen Börsen (CEX) und der dezentralen Börse Uniswap gelistet. Der Coin kann außerdem auf der zweitgrößten Kryptobörse OKX gekauft werden. Die Bewerbung bei der größten Kryptobörse der Welt – Binance – läuft bereits. Der Coin ist zudembei LBank, Gate.io, MEXC, BitMart und BKEX zu finden.

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2023

