National Geographic wählt Polygon (MATIC) für die erste NFT-Sammlung, während Solanas Solanas Spiel auf ImmutableX startet und Snowfall Protocol (SNW) bald auf 0,22 USD steigen könnte

Solanas Spiel startet auf ImmutableX – Snowfall Protocol (SNW) könnte bald auf 0,22 USD steigen

Der Kryptowährungsmarkt ist eine relativ neue Branche, die erst in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit des Mainstreams auf sich gezogen hat. Trotz seiner Anfänge ist der Markt exponentiell gewachsen, und immer mehr Menschen investieren in digitale Assets. Da die Popularität des Kryptomarktes wächst, suchen Investoren nach dem nächsten großen Ding. Bei so vielen verschiedenen Protokollen zur Auswahl kann es schwierig sein, die beste Investition auszuwählen. Snowfall Protocol (SNW) hat sich jedoch schnell zu einem führenden Projekt in der Kryptoindustrie entwickelt und im Vorverkauf 3 Millionen US-Dollar gesammelt. In diesem Artikel vergleichen wir Snowfall Protocol (SNW), Polygon (MATIC) und Solana (SOL), basierend auf ihren aktuellen, vergangenen und zukünftigen Aussichten.

National Geographic kooperiert mit Polygon (MATIC)

Die Nat Geo Genesis NFT-Sammlung ist ein wichtiger Schritt für National Geographic in der digitalen Welt, und sie haben sich für eine Partnerschaft mit Polygon (MATIC) für das Projekt entschieden. Polygon (MATIC) belegt derzeit Platz 10 nach globaler Marktkapitalisierung, und ihre Partnerschaft mit Nat Geo ist ein hervorragendes Beispiel für Wettbewerber im Jahr 2023. Die klimaneutrale Polygon (MATIC)-Blockchain schafft es, nacheinander Geschäfte mit Partnerschaften wie Coca-Cola für die Pride NFT-Kollektion, Starbucks für ihr Web3-Projekt namens „Starbucks Odyssey“ und Disney für das Metaverse-Projekt der Warner Music Group.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird Polygon (MATIC) laut CoinGecko bei 0,993550 $ gehandelt. Nat Geo ist auch eine Partnerschaft mit Snowcrash eingegangen, dem NFT-Kunstzentrum, das die Web3-Community über exklusive NFT-Drops und kreative Studioaktivitäten zusammenbringen soll. Zum Zeitpunkt der Drucklegung beträgt der Preis von Polygon (MATIC) 1,02 USD. Mit einem Gewinn von 35 % auf der Kurstafel steht der Preis von Polygon (MATIC) als einmaliges Ereignis in der ASIA PAC-Handelssitzung vor einem wichtigen Moment. Dies wird ein großer Test für Polygon (MATIC) sein, um zu sehen, ob die Märkte stark genug sind, um dieses mögliche binäre Risikoereignis zu absorbieren und Verluste einzudämmen, ohne die allgemeine Stimmung zu brechen.

Revolutionäre Neueinführung des Spiels: Solanas (SOL) Tiny Colony auf ImmutableX

Die Solana (SOL)-Blockchain, die auf Proof of History (PoH) und Proof of Stake (PoS)-Konsens basiert, sorgt mit der Einführung von Tiny Colony auf ImmutableX für Furore in der Gaming-Branche. Tiny Colony, das allererste Bau- und Management-Blockchain-Spiel, ist ein verpixeltes Ökosystem, das auf der Solana (SOL)-Blockchain aufbaut und verschiedene Spielmodi, Ereignisse und Erfahrungen bietet. Das Spiel verfügt über modernste Technologie und eine nahtlose Integration in die Solana (SOL)-Blockchain, die es den Spielern ermöglicht, Vermögenswerte in ihren Kolonien vollständig zu besitzen und zu kontrollieren.

Darüber hinaus ist Solana (SOL) eine Partnerschaft mit ImmutableX, dem führenden NFT-Marktplatz, eingegangen, um Spielern die Möglichkeit zu geben, In-Game-Assets gegen realen Wert einzutauschen. Da die Glücksspielbranche weiter wächst, positioniert sich Solana (SOL) mit diesem aufregenden neuen Start als einer der Hauptakteure. Derzeit handelt Solana (SOL) bei 25,51 USD mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 2,5 Milliarden USD. Die Preisanalyse von Solana (SOL) zeigt zum Zeitpunkt der Drucklegung, dass der Markt einer Aufwärtsbewegung folgt. Darüber hinaus hat Solana eine massive positive Dynamik erhalten, die einen Rückgang für den SOL-Markt bedeuten könnte.

Die Zukunft von Token-Transfers: Ein Blick auf das Snowfall Protocol (SNW)

Snowfall Protocol (SNW) ist ein hochmodernes Cross-Chain-Transfer-Ökosystem, das für fungible und nicht fungible Token-Transfers entwickelt wurde. Snowfall Protocol (SNW) befasst sich mit dem Problem der Interoperation von Ketten und intelligenten Verträgen und zielt darauf ab, einen nahtlosen und transparenten Standard dafür bereitzustellen. Dies ist für die Zukunft der Blockchain-Ökonomien notwendig.

Seit Beginn der Vorverkaufskampagne für Snowfall Protocol (SNW) ist sie erheblich gewachsen. Der Preis von Snowfall Protocol (SNW) ist von 0,005 $ in der Anfangsphase der Vorverkaufskampagne massiv auf das aktuelle Niveau von 0,191 $ gestiegen. Das Snowfall Protocol (SNW) ist im Laufe weniger Wochen um 500 % gewachsen. Die Vorverkaufskampagne für Snowfall Protocol (SNW) war bisher ein großer Erfolg. Das Unternehmen hatte Phase 2 des Vorverkaufs aufgrund der hohen Nachfrage einen Tag früher beendet und über 3 Millionen US-Dollar gesammelt. Sie hatten Anfang 2023 auch den Prototyp der dApp auf den Markt gebracht, und Investoren erwarten den Preis des Snowfall Protocol (SNW) vor dem Start auf 0,22 $ steigen. Für Snowfall Protocol (SNW) wird in der letzten Vorverkaufsphase mit einem weiteren Preisanstieg gerechnet. Marktanalysten sagen voraus, dass Snowfall Protocol (SNW) ein Low-Cap-Altcoin mit enormem Potenzial ist. Es wird erwartet, dass es 5000 % Rendite für seine Investoren erwirtschaftet.

Investition in das Snowfall Protocol (SNW) wäre ein kluger Schachzug, da es darauf abzielt, das Problem der Interoperabilität von Ketten und intelligenten Verträgen zu lösen, und es wird erwartet, dass es in Zukunft ein erhebliches Preiswachstum verzeichnen wird.

Steigen Sie ein, solange Sie können, und investieren Sie noch heute in das Snowfall Protocol (SNW)!

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2023

