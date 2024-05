Bereitet sich Chimpzee mit der NFT-Einführung und dem Token Burn auf einen 10-fachen Anstieg im Mai vor?

Händler glauben, dass Chimpzee sich für einen signifikanten 10-fachen Anstieg im Mai bereit macht, nachdem das Projekt seinen mit Spannung erwarteten NFT Passport-Verkauf gestartet hat und eine Ankündigung von etwas Großem, an dem sie arbeiten, am Ende des Monats kommt.

Inhaber des Chimpzee NFT Passports erhalten das maximale passive Einkommen im wohltätigen Web3-Projekt und haben die Chance, 10.000 USDT in einer exklusiven Aktion zu gewinnen, die nur für Passport-Inhaber reserviert ist. Da während des Verkaufs möglicherweise 5 Milliarden $CHMPZ verbrannt werden, erwarten Händler einen plötzlichen Preisanstieg für den Token.

Chimpzee legt mit seinen NFT Passports den Grundstein für eine überdurchschnittliche Leistung im Mai, was dem auf Wohltätigkeit ausgerichteten Web3-Projekt Aufwind geben könnte. Die NFT-Pässe wurden mit großer Spannung erwartet, da sie den Inhabern die Möglichkeit bieten, über das Chimpzee-Ökosystem das höchste passive Einkommen zu erzielen.

Are you holding a winning NFT Passport?

🎉Congratulations to everyone that has already bought their Passport. You are among the very few people that will own one when they are all gone!

This promotion reserved only for NFT Passport holders is an example of the special… pic.twitter.com/8ZvqYwyQkT

— Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) April 18, 2024