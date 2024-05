$SCORP ist brandheiß: Über 210 Casinospiele, über 35 Sportarten, bis zu 10.000 $ tägliches passives Einkommen, 250.000 $ Giveaway

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Gesamtwert der Glücksspielbranche liegt in Milliardenhöhe, wobei Online-Casinos einen Marktanteil von satten 263,3 Milliarden US-Dollar in dieser riesigen Branche haben. Mit der Attraktivität und Integration der Blockchain in das Glücksspiel ist es dem Krypto-Casino-Markt jedoch auch gelungen, innerhalb des Wettbewerbsumfelds eine 250-Millionen-Dollar-Industrie zu schaffen.

Scorpion Casino hebt dies auf seiner großartigen Website hervor und geht auf jeden Punkt ein, der einen Investor oder einen Casino-Spieler interessieren könnte. Aus diesem Grund spekulieren viele auch über den erfolgreichen Vorverkauf des Projekts und geben einen Trailer zu dem, was als nächstes kommt.

Aber kann es die bestehenden Marktführer schlagen?

Scorpion Casino wurde in einem Pool von Krypto-Casinos gegründet, die sich durch vielfältige Funktionen voneinander abheben. Das bedeutet natürlich, dass es dem Projekt ohne umfassendes Marketing möglicherweise nicht gelingt, den Marktanteil der bestehenden Optionen zu erobern. Den Entwicklern von Scorpion ist es jedoch gelungen, diese Hürde zu überwinden, indem sie alle Funktionen integriert haben, die Krypto-Casinos normalerweise bieten, und noch einige mehr.

Durch diese Maßnahme hebt sich das Projekt automatisch deutlich von seinen Mitbewerbern ab und ist sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler eine erstklassige Wahl. Scorpion Casino ist lizenziert und hat sich mit einigen der besten Spieleanbieter der Branche zusammengetan. Es bietet mehr als 200 Casinospiele sowie über 35 Sportwettenoptionen.

Der native Token SCORP erweist sich hier als ideale Anlagemöglichkeit, da die Zahlungsart beim Spielen auf der Plattform der Token selbst ist. Was die Sicherheit betrifft, hat das Team dies der Community gewährleistet, indem es ein vollständiges Audit und ein KYC-Zertifikat bereitgestellt hat, das von SolidProof, einem in der Branche beliebten Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ausgestellt wurde.

Zu den größten Konkurrenten, mit denen Scorpion Casino derzeit konfrontiert sein könnte, gehören Optionen wie Rollbit, BC.Games, Stake oder Roobet. Von all diesen bietet nur Rollbit einen eigenen nativen Token an, der jedoch im Gegensatz zum Scorpion Casino keine Einsatzmöglichkeiten für Anleger bietet. Es gibt auch andere Möglichkeiten des passiven Einkommens, die ein Benutzer einfach dadurch genießen kann, dass er Teil des Scorpion-Ökosystems ist.

Warum SCORP zum Marktführer werden könnte

Obwohl es mehrere überzeugende Gründe gibt, warum der SCORP-Token in den kommenden Monaten zum Marktführer in der Krypto-Casino-Szene werden könnte, gehören zu den aufregendsten:

Bis zu 10.000 $ tägliches passives Einkommen

Anleger können sofort mit dem Verdienen beginnen und haben über diese regulierte Plattform das Potenzial, bis zu 10.000 USDT an täglichen passiven Einsatzeinnahmen zu erhalten, unabhängig von den Marktbedingungen. Teilnehmer des SCORP-Einsatzpools profitieren von einem täglichen Einsatzsatz von 150 %, was 50 % höher ist als der typische Einsatzsatz.

500% UP SINCE LAUNCH📈 NEW ATH REACHED LAST NIGHT! 🦂 We broke the resistance level and reached a clean new ATH, realizing a 5x increase from Launch. We launched 6 days ago, and the trajectory for $SCORP has been amazing so far. While the market is moving sideways, we are one… pic.twitter.com/b9pbF4iSt3 — Scorpion Casino (@ScorpionCasino) April 22, 2024

Dies steht denjenigen zur Verfügung, die ihre SCORP-Token für drei Jahre zum Preis von 0,05 $ sperren, jedoch nur für diejenigen, die am Vorverkauf teilgenommen haben. Darüber hinaus wird die Hälfte der durch den Scorpion-Rückkaufprozess erworbenen Token an den Scorpion Staking Pool weitergeleitet, wodurch SCORP-Inhabern auf der Grundlage ihrer Token-Bestände tägliche Gewinne generiert werden.

250.000 $ Gewinnspiel

Giveaways werden von Investoren fast immer begrüßt, da sie Community-Mitgliedern die Möglichkeit bieten, durch die Teilnahme am Ökosystem kostenlose Kryptowährungen zu gewinnen. Scorpion hat beschlossen, mit seinem Giveaway einen Riesenspaß zu machen und es auf satte 250.000 US-Dollar festzusetzen. Obwohl dies ausschließlich für Vorverkaufsteilnehmer gedacht war, ist die Community nach wie vor sehr gespannt darauf, wer es gewinnen könnte, wie die zahlreichen Social-Media-Beiträge auf verschiedenen Plattformen belegen, die das Projekt mit Tags versehen.

Scorpion-NFTs

Sie können beginnen, indem Sie zusätzliche Prämien ab 1.000 $ genießen. Wenn Sie während des Vorverkaufs dem Elite Scorpion Members Club beitreten, erhalten Sie nicht nur mehr SCORP, sondern schalten auch größere Belohnungen frei. Wenn Sie 1.000 $ oder mehr ausgeben, erhalten Sie ein Bronze Scorpion NFT, zusammen mit einem 10 % SCORP-Bonus, einem 5 % Casino-Credits-Bonus, Einsatzprämien, USDT-Einsatzprämien und einem Scorpion Casino VIP-Paket.

Der Mitgliedschafts-NFT wird beim Kauf von SCORP automatisch bereitgestellt. Dies steigert sich zu höheren Stufen wie Silber-, Gold-, Platin- und Diamant-NFTs, die mit steigendem Einsatzbetrag auch mehr Vorteile bieten.

Zusammenarbeit mit einem führenden Blockchain-Inkubator

Scorpion Casino hat mit Tenset zusammengearbeitet, den Köpfen hinter erfolgreichen Projekten wie Meta Hero (mit einer 100-fachen Rendite aus dem Vorverkauf) und Everdome (mit einer 80-fachen Rendite aus dem Vorverkauf). Das Infinity-Programm von Tenset kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Arbeit mit neuen Kryptowährungen und der Bereitstellung hoher Erträge für frühe Unterstützer zurückblicken. Diese über Monate aufgebaute strategische Partnerschaft soll SCORP zu neuen Höhen führen.

Serie von Börsennotierungen

Wenn Token an mehreren Börsen notiert werden, kommt es in der Regel zu erheblichen Preissteigerungen, da Anleger ein breiteres Engagement erwarten. Zu den bevorstehenden Notierungen für SCORP gehören PancakeSwap am 16. April, LBANK am 17. April, Bitmart am 22. April und XT.COM am 30. April. Der Token wurde bereits bei PancakeSwap gelistet, was zu einem erheblichen Preisanstieg führte. Dies deutet auf ein großes Potenzial für weiteres Wachstum hin, da der Token in Zukunft an weiteren Börsen gelistet wird.

Obwohl sich das Projekt noch in der Anfangsphase befindet, ist es ihm bereits gelungen, die Aufmerksamkeit von Glücksspielbegeisterten aus der ganzen Welt auf sich zu ziehen. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird der Token im Bereich von 0,165 $ gehandelt, was bereits mehr als 230 % seines ursprünglichen Startpreises entspricht.

Angesichts der steigenden Beliebtheit in der Szene und der Vielzahl an Elementen, die es bereits integriert hat, ist die Chance auf einen weiteren SCORP Token-Pump in der Zukunft sehr groß, was es zu einer Investition macht, die jeder Glücksspielbegeisterte oder Krypto-Investor nicht übersehen darf.

Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2024

