Dogwifhat weiterhin im Sturzflug! Warum dieser Meme-Coin die bessere Investition ist!

Der Kryptowährungsmarkt erlebt weiterhin eine beträchtliche Volatilität. Besonders auffällig ist dies bei der Meme-Coin Dogwifhat (WIF), die kürzlich einen deutlichen Rückgang verzeichnete. Der Kurs von WIF fiel innerhalb von 24 Stunden um 7,41% und erreichte einen Wert von USD 2,34. Über die Woche hinweg sank der Wert um 30,96%, während der Kurs im letzten Monat um 33,48% zurückging. Der aktuelle Marktwert von WIF beträgt etwa USD 2,34 Milliarden.

Diese Entwicklung verstärkt die pessimistische Stimmung unter Anlegern und wirft Fragen über weitere potenzielle Verluste auf. Währenddessen scheint eine andere Meme-Coin, Dogeverse, die noch im Vorverkauf ist und bereits über USD 12 Millionen eingenommen hat, zunehmend Aufmerksamkeit zu erregen. Marktbeobachter, Händler und Analysten sind gespannt auf die bevorstehende Börsennotierung dieser neuen Münze, die möglicherweise das nächste große Phänomen ähnlich WIF werden könnte.

Jetzt alternativ Dogeverse kaufen

Bitcoin erlebte keinen Aufschwung durch das jüngste Halving, was die Hoffnungen auf eine baldige Markterholung minderte. Seit dem Halving am 19. April fiel der Bitcoin-Preis um 10 Prozent. Dennoch war die Beliebtheit von Dogwifhat (WIF) nicht durch dieses Ereignis bedingt, sondern durch organisch entstandenen Hype um ein Meme, unterstützt von einer treuen Nutzergemeinschaft.

Die Meme-Coin, symbolisiert durch einen Hund mit einem pinken Hut, hat sich trotz ihres jungen Alters am Kryptomarkt gut behauptet. Seit ihrem Börsenstart im November 2023 hat WIF um 385% zugelegt. Frühkäufer des Tokens befinden sich weiterhin im Gewinn. Auf der anderen Seite könnte die anhaltende bärische Stimmung am Gesamtmarkt dazu führen, dass mehr WIF-Inhaber ihre Gewinne realisieren möchten. Dies könnte weiteren Druck auf den WIF-Kurs ausüben und den negativen Trend verstärken.

Die RSI-Indikatoren auf dem 30-Minuten-Preisdiagramm zeigen, dass die Verkäufer die Kontrolle über den WIF-Kurs haben. Der Drehpunkt liegt bei USD 2,38, und die Verkäufer könnten die Unterstützung bei USD 2,30 durchbrechen, falls der Widerstand bei diesem Pivot-Punkt anhält. Sollte diese Kontrolle an der ersten Unterstützung anhalten, könnte ein weiterer Rückgang bis auf USD 2,26 folgen.

Andererseits würde ein Anstieg über USD 2,38 darauf hinweisen, dass die Käufer das Ruder übernehmen, wobei der nächste Widerstand wahrscheinlich bei USD 2,44 liegen wird. Ein Durchbrechen dieser Marke würde die abwärts gerichtete Erzählung entkräften und den Käufern ermöglichen, die Marke von USD 2,49 zu testen.

Während Meme-Coins wie Dogwifhat mit Herausforderungen kämpfen, gewinnen andere Meme-Coins zunehmend an Schwung. Eines davon ist Dogeverse, das sich in der Vorverkaufsphase befindet und bereits beachtliche Investitionen angezogen hat. Angesichts des wachsenden Interesses könnte Dogeverse als nächstes großes Phänomen im Bereich der Meme-Coins durchstarten.

Dogeverse (DOGEVERSE), eine der am meisten diskutierten Meme-Coins des Jahres 2024, zieht weiterhin großes Interesse auf sich. Seit seiner Einführung im April hat Dogeverse bereits über 11.000 Twitter-Follower gewonnen. Die Vorkaufsphase hat beeindruckenderweise die Marke von 12,9 Millionen USD überschritten.

🎉 Big Paws Up for #DOGEVERSE! 🐾

We’ve surpassed $12 million raised in our #Presale initiative! Thanks to all – your support is helping us unleash new possibilities in the cryptoverse. 🐕

Stay tuned for more news as we continue to grow! 🚀#AltSeason #BaseChain #SOL #ETH pic.twitter.com/Ka4qh04lOx

— DogeVerse (@The_DogeVerse) April 29, 2024