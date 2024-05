Bitget feiert den ersten Jahrestag von Blockchain4Youth und beeinflusst die nächste Generation

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ein Jahr ist vergangen, seit Bitget, eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, seine Bildungsinitiative Blockchain4Youth ins Leben gerufen hat. Dieses Programm hat das Ziel, Jugendliche weltweit mit den Grundlagen und Anwendungen der Blockchain-Technologie vertraut zu machen. Mit über 6.000 Teilnehmern und zahlreichen Veranstaltungen auf globaler Ebene hat das Projekt eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen.

Blockchain4Youth wurde im Mai 2023 mit einem anfänglichen Budget von 10 Millionen US-Dollar gestartet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Adaption von Web 3.0 unter jungen Menschen voranzutreiben. In seinem ersten Betriebsjahr erreichte das Programm über 6.000 Jugendliche durch mehr als 54 Universitätsvorlesungen und Workshops, die in Regionen wie Asien, dem Nahen Osten, Ozeanien, Europa und Südamerika stattfanden.

Die Teilnehmer erhielten nicht nur Zugang zu grundlegendem Wissen über Blockchain, sondern auch die Möglichkeit, dieses durch das Bestehen von Abschlusstests zu zertifizieren – über 2.000 Zertifikate wurden bereits vergeben. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 51 Universitäten weltweit, darunter renommierte Einrichtungen wie die University College London und das Royal Melbourne Institute of Technology, hat Blockchain4Youth eine breite und nachhaltige Bildungsbasis geschaffen.

Gracy Chen, Geschäftsführerin von Bitget, betonte die transformative Kraft des Programms: “Blockchain4Youth hat nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch eine dynamische Gemeinschaft aufgebaut, die bereit ist, die transformative Anwendung der Blockchain-Technologie voranzutreiben.”

Die Zukunft sieht für Blockchain4Youth vielversprechend aus, mit Plänen zur Erweiterung des Angebots an Stipendien und Online-Kursen. Diese sollen insbesondere Themen rund um Kryptowährungen abdecken und so das Interesse der Jugendlichen weiter verstärken.

In einer Zeit, in der der Kryptomarkt weiterhin starke Fluktuationen und transformative technologische Fortschritte erlebt, gewinnt die Bedeutung von Bildung und Verständnis der zugrundeliegenden Technologien zunehmend an Bedeutung. Die Blockchain-Technologie, einst eine Nischeninnovation, steht jetzt im Mittelpunkt vieler Diskussionen über die Zukunft der Finanzen und Digitalisierung. Initiativen wie Blockchain4Youth von Bitget spielen eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass die nächste Generation nicht nur als Nutzer, sondern auch als Entwickler, Innovatoren und kritische Denker in diesem sich schnell entwickelnden Feld vorbereitet wird.

Dieses Engagement für Bildung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Krypto-Industrie sowohl von aufregenden neuen Möglichkeiten als auch von regulatorischen Herausforderungen geprägt ist. Durch die Bereitstellung fundierter Bildungsressourcen und realer Anwendungsfälle hilft Blockchain4Youth dabei, eine informierte und technisch versierte Gemeinschaft aufzubauen, die in der Lage ist, sich in der Krypto-Wirtschaft sicher zu bewegen und zu ihr beizutragen. Die fortgesetzte Integration der Jugend in die Blockchain-Technologie wird nicht nur ihre Karrierechancen verbessern, sondern auch den Grundstein für eine robustere und widerstandsfähigere digitale Wirtschaft legen.

Fazit

Bitget setzt mit Blockchain4Youth ein starkes Zeichen für die Bildung im Bereich Blockchain und Kryptowährungen. Das Engagement des Unternehmens für Innovation, Bildung und Ermächtigung junger Menschen spiegelt sich in den beeindruckenden Ergebnissen des ersten Jahres wider. Mit einem klaren Blick in die Zukunft und dem Ziel, noch mehr junge Menschen für die Technologie zu begeistern, steht Blockchain4Youth erst am Anfang seiner Reise.

