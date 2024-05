PEPE explodiert um 30 %, während dieser Meme-Coin die letzte Kaufchance bietet!

Der jüngste Anstieg des Pepe (PEPE)-Kurses deutet auf ein wachsendes Interesse im Meme-Coin-Markt hin. PEPE verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von 3 % und eine deutliche Steigerung um 29 % in der vergangenen Woche. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,000008912 US-Dollar, während das Handelsvolumen trotz des Kursanstiegs um 20 % auf 721 Millionen US-Dollar zurückging.

Seit der Einführung der PEPE-Perpetual-Futures auf Coinbase am 18. April ist der Wert der Münze um 34 % gestiegen. Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem allgemeinen Aufwärtstrend im Meme-Coin-Markt, in dem PEPE Dogwifhat (WIF) überholte und nun als drittgrößter Meme-Token nach Marktkapitalisierung gehandelt wird.

Die Anleger spekulieren über die zukünftige Entwicklung des PEPE-Kurses, der trotz der Volatilität und Risiken im Kryptowährungsmarkt immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die wachsende Community und die Multi-Chain-Fähigkeiten von PEPE bieten Anlegern spannende Möglichkeiten.

Während PEPE weiter steigt, ist nun die letzte Kaufchance für Dogeverse gekommen, einen neuen Meme-Coin, der bereits 13 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt hat.

Mit dem Anstieg von Bitcoin auf 64.000 US-Dollar bewegt sich auch der Rest des Kryptomarktes in diese Richtung. Aktuell wird Bitcoin nach einem Wochenplus von 3,27 % bei 64.329,25 US-Dollar gehandelt. Die globale Marktkapitalisierung hat dabei um 2,22 % auf 2,38 Billionen US-Dollar zugenommen.

Diese positive Marktstimmung hat den PEPE-Kurs mitgezogen, doch auch weitere Faktoren treiben den aktuellen Preisanstieg an und unterstützen die Erreichung eines neuen Allzeithochs (ATH).

Die technische Analyse zeigt einen deutlichen Anstieg bei den Käufen von PEPE. Laut den gleitenden Durchschnittsdaten befindet sich PEPE in einer starken Kaufzone. Der MACD-Indikator signalisiert ebenfalls eine Kaufgelegenheit. Die steigende Kaufnachfrage sorgt dafür, dass der PEPE-Preis kontinuierlich klettert. Der Token liegt über dem 200-Tage-SMA (gleitender Durchschnitt), was auf eine anhaltende positive Kursentwicklung hindeutet. In den letzten 30 Tagen war der Token an 18 Tagen im Plus, was ein klares Zeichen für den optimistischen Kurs der PEPE-Inhaber ist.

Zudem ist die Zahl der PEPE-Halter in den letzten 30 Tagen stark gestiegen. Am 7. April gab es 199.268 Halter, heute sind es bereits mehr als 251.308.

Coinbase verkündete Anfang April die Einführung des 1000PEPE-PERP auf seiner Plattform. Trotz einiger Verzögerungen erfolgte die vollständige Listung Ende April, was für eine positive Stimmung gegenüber dem Meme-Coin sorgte. Der Handel läuft nun vollständig auf der Coinbase International Exchange und auf Coinbase Advanced. Anleger profitieren von verschiedenen Ordertypen, darunter Market-, Limit-, Stop- und Stop-Limit-Orders.

Our 1000PEPE-PERP market is now in full-trading mode on Coinbase International Exchange and Coinbase Advanced. Limit, market, stop, and stop limit orders are all now available. pic.twitter.com/hO32wARVFu

Der PEPE-Kurs hält den Aufwärtstrend aufrecht und bewegt sich dem Allzeithoch (ATH) entgegen. Viele Investoren gehen aufgrund der aktuellen bullischen Indikatoren davon aus, dass PEPE in Kürze ein neues ATH erreichen wird. Bereits jetzt gehört PEPE zu den profitabelsten Kryptowährungen, mit der höchsten Gewinnspanne des vergangenen Jahres.

Gleichzeitig erwerben andere Investoren Dogeverse, einen Meme-Coin, der den Erfolg von Dogecoin und Shiba Inu noch übertreffen soll.

Dogeverse (DOGEVERSE), der erste Cross-Chain-Doge, sorgt weiterhin für Aufsehen, nachdem er im Presale bereits über 13 Millionen US-Dollar gesammelt hat. Nun erhalten Investoren die letzte Gelegenheit zum Kauf, bevor der Token offiziell auf den Markt kommt.

