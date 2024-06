DOG Kurs explodiert! Der erste Milliarden Dollar Meme Coin auf der Bitcoin Blockchain?

Während Investoren auf den ganz großen Bullrun am Kryptomarkt warten, der durch das Bitcoin Halving und die Spot Bitcoin ETFs ausgelöst werden sollte, spielt sich die Kursrallye ganz woanders ab. Nicht etwa Solana, Ethereum oder Bitcoin gehen durch die Decke, sondern überwiegend Meme Coins. Neben FLOKI, der von gestern auf heute um mehr als 10 % gestiegen ist, explodiert auch Dog go to the Moon (DOG). Dabei könnte es sich um den ersten Milliarden Dollar Meme Coin handeln, der auf der Bitcoin Blockchain basiert. Lohnt sich ein Einstieg zu diesem Zeitpunkt noch, oder ist der Hype schon bald vorbei?

Dog go to the Moon schreibt Geschichte

Es sind verrückte Zeiten am Kryptomarkt. Man könnte meinen, dass vor allem Coins von Krypto-Projekten eine massive Wertsteigerung erfahren, die einen einzigartigen Anwendungsfall bieten. Die Realität sieht aber anders aus. Seit dem Jahreswechsel sind es überwiegend Meme Coins, die für Aufsehen sorgen. Inzwischen gibt es schon 6 Coins, die mehr als eine Milliarde Dollar Wert sind, und zwei weitere, die die Milliarden Dollar Marke jeden Moment überschreiten könnten. Einer davon ist DOG.



(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Der Wert von DOG hat sich in der letzten Woche mehr als verdoppelt und ist im letzten Monat sogar fast um das Dreifache gestiegen. Schon Book of Meme (BOME) hat gezeigt, dass ein fairer Launch ohne zu große Insider-Beteiligung schnell dazu führen kann, dass ein Coin die Milliarden Dollar Marke überschreitet, und bei DOG scheint sich das nun zu bestätigen. Dog to the Moon könnte Geschichte schreiben und der erste Meme Coin werden, der auf der Bitcoin Blockchain die Milliarden Dollar Marke überschreitet.

Book of Meme (BOME) hat auf der Solana Blockchain schon für Aufsehen gesorgt, da der Meme Coin nach einem kurzen Vorverkauf an den Kryptobörsen gelistet wurde und dabei innerhalb von 2 Tagen auf eine Bewertung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Schon damals hat der Entwickler verkündet, dass es seiner Meinung nach nicht schwer ist, einen so erfolgreichen Meme Coin zu launchen, wenn man nur für einen fairen Start sorgt und nicht als Entwickler gleich einen Großteil der Token kauft, nur um den Coin dann beim ersten großen Anstieg zu dumpen.

Auch bei Dog go to the Moon (DOG) hat es einen fairen Launch gegeben. Der Token wurde Ende April per Airdrop an frühe Nutzer der Bitcoin Ordinals verteilt. Einen Vorverkauf oder eine Zuteilung für den Entwickler hat es nicht gegeben. Dass sich das auszahlt, zeigt sich jetzt. Allein im letzten Monat hat sich der DOG-Kurs fast verdreifacht, womit die Marktkapitalisierung auf über 900 Millionen Dollar gestiegen ist.



(DOG Kursentwicklung im letzten Monat – Quelle: Coinmarketcap)

Die Kursentwicklung von Meme Coins ist unberechenbar, sodass es schwer ist, eine Einschätzung abzugeben, ob sich der Einstieg zu diesem Zeitpunkt noch lohnt oder nicht. Sicher ist aber, dass DOG auf die Milliarden Dollar Marke zusteuert und damit auch schon bald auf Kryptobörsen wie Coinbase und Binance gelistet werden könnte, wodurch der Handel nochmal erleichtert werden würde und der Coin nochmal an Dynamik gewinnen könnte.

Bitcoin Runes are back baby

DOG•GO•TO•THE•MOON ($DOG) about to hit $1B market cap

If it gets listed by Binance, expect 100s of Millions $$ to pour into Runes

Here are some more Runes tickers you should look at for pumps (aka these are my bags) 👇

6 – SATOSHI•NAKAMOTO

7 -…

— trevor.btc (@TO) June 4, 2024