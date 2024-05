Dogecoin, Dogwifhat oder Sealana – welcher Meme-Coin lohnt sich jetzt wirklich?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Obwohl in den letzten 24 Stunden der Meme-Coin-Markt durchweg eine recht starke Kurskorrektur erleben musste, so zeigen sich einige der bereits etablierten Spaß-Kryptowährungen durchaus mit einem klaren Aufwärtstrend in der vergangenen Woche. Vor allem Dogwifhat (WIF) und Dogecoin (DOGE) konnten merklich zulegen und für einen erneuten, kleinen Hype am Krypto-Markt sorgen.

Doch kann sich dieser kurzfristige Trend wirklich halten? Wir werfen einen Blick auf drei Meme-Coin-Token, bei denen es sich jetzt lohnen könnte, zu investieren.

Dogwifhat (WIF) gewinnt um 25 % an Wert

Bereits in der Vergangenheit konnte Dogwifhat auf sich aufmerksam machen, als der Solana-Meme-Coin mehrfach die am stärksten steigende Kryptowährung am Markt bieten konnte. Erst vor wenigen Wochen konnte der WIF-Token sogar zum drittgrößten Meme-Coin nach Marktkapitalisierung aufsteigen und damit den etablierten Pepe Coin hinter sich lassen. Zwar liegt Dogwifhat aktuell mit einer Marktkapitalisierung von über 3,23 Milliarden US-Dollar knapp hinter dem PEPE-Token, der eine Marktkapitalisierung von über 3,48 Milliarden US-Dollar besitzt, doch könnte dies schon bald ändern.

Dies deutet zumindest die letzte Woche an, in der der WIF-Token um satte 24,86 % an Wert gewinnen konnte – weit mehr, als alle anderen Token der Meme-Coin-Sparte. Zeitweise lag der WIF-Preis sogar bei 3,6515 US-Dollar, musste in den letzten zwei Tagen jedoch eine leichte Kurskorrektur hinnehmen. So wird er aktuell zu 3,25 US-Dollar gehandelt.

Klar ist allerdings, dass Dogwifhat schon längst nicht mehr nur ein kurzfristig gedachtes Projekt ist. Stattdessen gehört der WIF-Token nun zu den größten seiner Art und scheint auch weiterhin bei den Investoren am Krypto-Markt beliebt zu sein. Allerdings ist Anlegern anzuraten, aktuell bei weiteren Investitionen Vorsicht walten zu lassen, denn so starke Kursgewinne, wie sie aktuell beim WIF-Token vorhanden sind, könnten kurzfristig zu einer Gewinnmitnahme durch viele Händler führen. Dies würde wiederum den Preis zumindest für eine kurze Zeit nach unten drücken.

Für weitere Kursanstiege spricht allerdings die Tatsache, dass der Krypto-Markt bereits im laufenden Mai vom Ende April stattgefundenen Bitcoin-Halving profitieren könnte. So besteht die Möglichkeit, dass vor allem die Meme-Coins erneut in den kommenden Monaten die Sparte darstellen werden, die die höchsten Zuflüsse verzeichnen wird. Dies war bereits im ersten Quartal 2024 der Fall.

Dogecoin erholt sich von einem schwachen Monat

Auch die größte Kryptowährung der Welt konnte in den letzten sieben Tagen immerhin fast 12 % an Wert gewinnen und damit fast alle großen Kryptowährungen übertreffen. Derzeit liegt der DOGE-Token mit einer Marktkapitalisierung von über 22,8 Milliarden US-Dollar nicht nur unangefochten auf dem ersten Platz des Meme-Coin-Rankings, sondern auch weiterhin auf dem achten Platz aller Kryptowährungen. Langfristig zeigt sich auch unsere Dogecoin Prognose äußerst bullisch.

Trotzdem raten viele Experten dazu, im Augenblick eher Vorsicht walten zu lassen, bevor größere Investitionen in die günstige Kryptowährung getätigt werden. Schließlich zeigte sich Dogecoin im vergangenen mit einem klaren Abwärtstrend und konnte erst in den letzten Tagen wieder stärkere Gewinne verzeichnen (siehe Bild unten). Gleichzeitig gilt Dogecoin von allen Meme-Coins derzeit als die gemäßigste Kryptowährung, sodass hier im Vergleich zu Dogwifhat und ähnlichen Kryptowährungen geringere kurzfristige Gewinne zu erwarten sind.

So könnte es zumindest kurzfristig betrachtet durchaus sinnvoll sein, eine Dogecoin Alternative zu wählen – neben dem WIF-Token liegen auch viele weitere Solana-Meme-Coins weiterhin im Fokus. BOOK OF MEME (BOME) konnte zum Beispiel in der vergangenen Woche ebenfalls fast 25 % an Wert gewinnen und steht damit nur knapp hinter dem WIF-Token in Bezug auf die letzten sieben Tage.

Gleichzeitig könnte es lukrativ sein, rechtzeitig in einen neuen Solana-Meme-Coin zu investieren und am ICO (Initial Coin Offering) teilzunehmen, bevor eine Listung an den Kryptobörsen erfolgt.

Sealana nähert sich 300.000 US-Dollar Marke

Hinter Sealana (SEAL) steckt ein moderner Meme-Coin, der auf der populären Solana-Blockchain basiert. Dieser Meme-Token basiert dabei rein optisch auf einem bekannten und häufig in der Meme-Welt genutzten South Park Charakter, der in der World of Warcraft Folge der TV-Serie eingesetzt wurde. Dabei hat die namensgebende Robbe (englisch: Seal) von Sealana selbst die “Besessenheit, den nächsten großen Solana-Meme-Coin zu finden” – ein klarer Meta-Humor in Bezug auf alle Händler, die ebenfalls auf der Suche nach dem besten neuen Solana-Projekt sind.

Diese witzige Idee scheint bei Anlegern gut anzukommen, denn bereits wenige Tage nach dem Start der Vorverkaufsphase konnte der SEAL-Token bereits fast 270.000 US-Dollar sammeln. Gleichzeitig bewegt sich das gesammelte Kapital stark auf die nächste große Marke bei 300.000 US-Dollar zu.

Der Kauf von Sealana ist ganz einfach strukturiert: Über die offizielle Webseite können interessierte Anleger einfach die Maske nutzen, um sich mit der eigenen Solana-Wallet zu verbinden. Für jeden gesendeten SOL-Token erhalten Investoren dann zum offiziellen Launch 6.900 SEAL-Token.

Einen offiziellen Termin für den Launch gibt es bisher noch nicht, doch wird dieser schon bald über die Webseite oder die Social-Media-Kanäle bekannt gegeben. Es kann sich also durchaus lohnen, schon jetzt dem offiziellen X-Account zu folgen. Schließlich werden hier noch viele weitere Informationen gepostet.

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2024

