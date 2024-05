Krypto News: Chancen im Altcoin-Markt trotz Kurs Verlusten

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die Analyeplattform Santiment hat kürzlich spannende Daten veröffentlicht, welche auf die aktuell im erhöhten Umfang realisierten Verluste bei den meisten Altcoins hinweisen. Gleichzeitig hebt ihr Modell hervor, dass über 85% der beobachteten Assets in einer historisch günstigen Zone liegen. Jene Beobachtung lässt sich jedenfalls dann erkennen, wenn man den Markt- zu Realwert (MVRV) der Wallets über Zeiträume von einem, drei und sechs Monaten betrachtet.

Was diese Daten jetzt für die weitere Bitcoin Kurs Prognose bedeuten und welche Altcoins bei den unterschiedlichsten Anlegern nun besonders beliebt sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Realisierte Verluste und historische Kaufgelegenheiten bei Bitcoin

Der MVRV-Indikator ist ein Werkzeug zur Bewertung, ob eine Kryptowährung unter- oder überbewertet ist. Man erhält diese Metrik, indem man den Marktwert eines Assets im Verhältnis zum realisierten Wert betrachtet. Laut Santiment signalisiert der Indikator jetzt eine nur selten auftretende Kaufgelegenheit. Denn ein Großteil der Altcoins hat im Zuge der breitläufigen Korrektur am Markt erhebliche Kursrückgänge verzeichnet.

Wenn die allgemeine Marktstimmung von Angst geprägt ist und viele Anleger Verluste realisieren, kann es paradoxerweise sinnvoll sein, zu investieren und in den Markt einzusteigen. Bei der eigenen Interpretation von Santiments Analyse lässt sich eine Korrelation in dem Zusammenhang erkennen, dass während die Furcht zunimmt, die aktuellen Marktbewertungen potenziell attraktive Einstiegspunkte bieten dürften.

👍 According to our model, the mid-term gains and losses by average wallets indicate heavy realized losses across most #altcoins. Over 85% of assets we track are in a historic opportunity zone when calculating the market value to realized value (MVRV) of wallets' collective… pic.twitter.com/NogkCSH5PG — Santiment (@santimentfeed) April 25, 2024

Metriken und Marktzyklen: Die optimalen Kaufzeitpunkte für Bitcoin entsprechend timen

Bei der Analyse der durchschnittlichen Wallets lässt sich erkennen, dass viele Assets im Vergleich zu ihren realisierten Werten historisch niedrige Marktwerte aufweisen, besonders wenn man die Zyklen von einem, drei und sechs Monaten berücksichtigt. Diese Zyklen zu verstehen, kann für Anleger von Vorteil sein, um den besten Zeitpunkt für den Kauf zu identifizieren.

Die neuesten Einblicke von Santiment zeigen in diesem Kontext auf, dass die Mehrheit der Altcoins derzeit in einer historischen Position stehen, die aufgrund der im letzten Monat realisierten Verluste zu Preisanstiegen führen könnte. Diese Beobachtung wird anhand des MVRV (Market Value to Realized Value) Z-Scores verdeutlicht, der als Maß für die Bewertung von Kryptowährungen im Vergleich zu ihrem ‘realisierten’ Wert dient.



Passende Gelegenheitszone: Bullische Divergenz für bei Bitcoin

Schauen wir jetzt noch auf eine weitere Metrik zur Analyse des Geschehens im aktuellen Bullenmarkt. Die Gelegenheitszone im MVRV-Modell zeigt eine bullische Divergenz, die sich auf hohe Verluste der Händler stützt. Analysten sehen hier oftmals einen Indiz dafür, dass eine Vielzahl der Händler in der Vergangenheit zu höheren Preisen gekauft und kürzlich im Verlust verkauft haben. Entsprechend können solche Werte bei der Metrik auf eine potenzielle Unterbewertung hinweisen.

Auf der anderen Seite weist die Gefahrenzone auf eine bärische Divergenz hin, die auf hohe Gewinne der Händler schließen lässt. Hier könnte das Gegenteil der Fall sein: Die Investoren haben möglicherweise bereits zumindest größere Anteile ihrer Gewinne realisiert. Was dann eben eine mögliche Überbewertung oder eine bevorstehende Korrektur implizieren dürfte.

Even if you assume diminishing peaks for Bitcoin's MVRV Z-Score, I can't help but look at this chart and get extremely bullish for BTC over the next year. pic.twitter.com/5OAhqpZf0n — On-Chain College (@OnChainCollege) April 8, 2024

Gefahrenzone Bärische Divergenz: So sehen die weiteren Handlungsimpulse für Investoren aus

Diese Daten können für Anleger von entscheidender Bedeutung sein, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen. Der MVRV Z-Score liefert uns hierbei eine wichtige Datengrundlage, um zu verstehen, ob der aktuelle Markt eine günstige Kaufgelegenheit darstellt. Andererseits kann auch passend erkannt werden, ob aktuell bei Kryptowährungen eher Vorsicht geboten ist, weil viele Händler bereits begonnen haben Ihre Gewinne zu realisieren.

Insgesamt zeigt uns die Analyse im größeren Bild, dass trotz der negativen Stimmung und der jüngsten Verluste im Altcoin-Markt möglicherweise gerade jetzt günstige Kaufgelegenheiten darstellen.

Bei der Auswahl von geeigneten Coins und einem anschließenden Investment wird die Bedeutung eines Tokens wird durch seine fundamentalen Eigenschaften und seinen praktischen Nutzen definiert. Mit DOGEVERSE kombiniert das dahinterstehende Team beides.

Auf der einen Seite gibt man Anlegern die Möglichkeit in Form eines Investitionsvehikels, mit dem DOGEVERSE direkt an dem zukünftigen Erfolg teilzuhaben. Zudem wird ebenso ein praktischer Nutzen des Tokens als Werkzeug zur Erleichterung realer Transaktionen und Interaktionen zwischen verschiedenen Blockchain-Systemen aufgebaut.

Ein wichtiger Fortschritt: Einflussreiche Verknüpfung von Blockchain-Technologien soll durch DOGEVERSE möglich werden

Bereits nach einigen Wochen hat $DOGEVERSE in der Kryptowelt beträchtliche Aufmerksamkeit erregt. Indem der neue DOGE-Token effektiv unterschiedliche Blockchain-Plattformen wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base miteinander verbindet, positioniert man sich abseits reiner Memecoins.

Zentrale Merkmale von $DOGEVERSE im Überblick:

Hohe Aufmerksamkeit in der Krypto-Community: $DOGEVERSE hat sich schnell als ein beachtenswertes Projekt etabliert. Man steht hierbei federführend für die einzigartige Fähigkeit, verschiedene Technologien zu integrieren.

Erhebliches Kapitalaufkommen: Innerhalb weniger Wochen nach dem Start hat $DOGEVERSE mehr als 10 Millionen Dollar Kapital angezogen. Das starke Investoreninteresse und den Glauben an das langfristige Potenzial des Projekts wurden hierdurch bereits einige Male unterstrichen. Memecoins mit funktionaler Komponente: Anders als typische Memecoins, welche oft keinen realen Nutzen bieten, kombiniert man bei $DOGEVERSE die Beliebtheit von Memecoins mit praktischen und funktionalen Aspekten, welche echten Mehrwert schaffen.

Mit dem sich jetzt in der Vorverkaufsphase befindenden Multi-Chain-Projekt soll der Einsatz neuartiger technologischer Ansätze und die praktische Anwendung in verschiedenen Blockchain-Umgebungen Interessenten anlocken.

Hier legt man bei DOGEVERSE einen hohen Wert auf die Einbindung und das Engagement seiner Nutzer. Durch regelmäßige Updates und eine transparente Kommunikationspolitik soll ein starkes Gemeinschaftsgefühl gefördert werden. Solche Einsätze und Leitlinien sind essenziell für die Aufrechterhaltung der internen Dynamik und die Nachhaltigkeit des Projekts selbst.

Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2024

