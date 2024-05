Bitcoin Prognosen für den nächsten Bullenmarkt: Diese Coins sind im Trend!

In dieser umfassenden Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuelle Marktsituation von Bitcoin nach dem Halving und die möglichen Auswirkungen einer anhaltenden Konsolidierungsphase auf den nächsten Bullenmarkt, basierend auf den Einschätzungen von Rekt Capital.

Laut Rekt Capital konsolidiert sich Bitcoin derzeit zwischen den aktuellen Preisniveaus und 70.000 USD. Mit dieser aktuellen Konsolidierungsphase sehen wir einen entscheidenden Zeitpunkt, zu welchem weiteren Verlauf sich zeigen wird, wie der Markt nach dem BTC Halving sich weiterentwickeln wird. Eine längere Konsolidierung in diesem Preisbereich könnte darauf verweisen, dass sich der Kryptomarkt als Ganzes sich verlangsamt und neu synchronisiert.

Dahingehend dürfte in den kommenden Handelswochen auch die Volatilität in den Kursen der Coins weiter abnehmen. Folglich nehmen einige Analysten auch an, dass zunächst kein neuer Bärenmarkt eintreten dürfte. Aus einer historischen Betrachtung findet das regelmäßige Wiederkehren der etablierten Halving-Zyklen seinen Höhepunkt typischerweise im Bullenmarkt. Es dürfte also jetzt noch einige positive Kurse bei den Kryptowährungen die Folge sein.

#BTC

The more Bitcoin consolidates anywhere between current price levels & $70,000 after the Halving…

The more this cycle will decelerate and resynchronise with its regular historically-recurring Halving Cycle with a Bull Market peak in mid-September/October 2025$BTC… pic.twitter.com/9WC97sXNbJ

— Rekt Capital (@rektcapital) May 1, 2024