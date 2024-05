Krypto News: Bull-Run-Pause! Top-Analyst verrät in Prognose: Wann wird Bitcoin explodieren?

Bitcoin pumpt aktuell zwar. Ein Top-Analyst ist dennoch überzeugt: Mehr als 70.000 Dollar sind für BTC derweil nicht drin – der Bull-Run hat nämlich noch eine ganze Weile Pause. Seine Prognose verrät: Wann wird der Bitcoin wieder steigen?

+4,95% innerhalb der letzten Woche, +2,45% seit gestern: Die Bitcoin-Bullen trampeln zwar nicht unbedingt, sie treten allerdings auch nicht wirklich leise auf. Nach Erreichen des bisherigen Allzeithochs von 73.750 Dollar ist die große Frage: Wann geht’s weiter – und wann explodiert Bitcoin endlich auf ein richtiges neues Allzeithoch?

Hierzu hat sich Branchen-VIP, BitMEX-Gründer und Top-Analyst Arthur Hayes in einer neuen Prognose geäußert. Hayes ist ultra-bullish auf Bitcoin und Krypto im Allgemeinen – allerdings mit einer kleinen Einschränkung.

Zunächst: Der Krypto-Guru ist überzeugt, dass Bitcoin mit seiner Korrektur auf 58.600 Dollar den lokalen Tiefpunkt erreicht hat. Das bedeutet: Es geht erstmal nicht tiefer runter. Gleichzeitig liefert Hayes auch eine Bitcoin-Prognose mit. Die lautet:

Aktuell tradet Bitcoin bei 65.207 Dollar und damit rund 5.000 Dollar unter dem oberen Ende der Spanne, in der Hayes den BTC Kurs nun verharren sieht. Doch was passiert dann ab August – wie geht es für Bitcoin weiter? Mit welcher Preisaktion rechnet Hayes?

Der Krypto-Milliardär erläutert in seiner Prognose: Bitcoins Preisaktion hängt direkt mit der Strategie von US-Finanzministerin Janet Yellen zusammen. Die würde versteckte Formen des Gelddrucks betreiben. Hayes sieht beispielsweise „keine guten Signale“ für Inhaber von Staatsanleihen, ergänzt:

Yellen: "the yen did move quite a bit in a relatively short period of time. we would expect these interventions to be rare and consultation to take place."

Looks like the US is not happy

— zerohedge (@zerohedge) May 5, 2024