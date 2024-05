Verkaufsdrucks bei Bitcoin: Wie weit wird der BTC Kurs fallen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bei der Analyse von Kryptowährungen sind die Coin Days Destroyed (CDD) eine wichtige Metrik, um den Verkaufsdruck auf Bitcoin zu analysieren und dessen mögliche Auswirkungen auf die Marktpreise zu verstehen. Die neuesten Erkenntnisse von CryptoQuant zeigen hierbei den beobachtenden Analyste auf, dass ohne eine Überwindung dieses Drucks keine neuen Aufwärtstrends entstehen werden.

Besonders bemerkenswert ist auch die Erkenntnis, dass die letzten signifikanten CDD-Daten am 24. April registriert wurden. Entsprechend wird deutlich, dass sich in den kommenden Tagen eine weitere entscheidende Phase im Spotmarkt der Coins offenbaren dürfte.

Analyse des BTC Anlegerverhaltens und die Auswirkungen auf den Bitcoin Preise basierend auf CDD-Daten

Aber was bedeutet überhaupt CDD? Inwiefern diese Metrik essenziell für den Verlauf des weiteren Bullenmarktes ist, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Artikels kompakt. Coin Days Destroyed liefert als Indikator einen Wert, welcher bemisst, wie viele Tage eine bestimmte Menge an Bitcoins nicht bewegt wurde, bevor sie schließlich verkauft oder transferiert wird.

Eine hohe Anzahl an zerstörten Coin Days bietet hierbei Grund zur Annahme, dass lang gehaltene Coins bewegt werden, was oft als potenzielles Signal für Verkaufsaktivitäten interpretiert wird.

Detecting Selling Pressure in #Bitcoin with CDD Data and Its Impact on Prices “Without breaking this pressure, new uptrends won't emerge. The last high CDD data in the spot markets was on April 24th.” – By @theKriptolik Full post 👇https://t.co/bVDCOGxST3 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 29, 2024

Denn wenn Krypto-Investoren, welche ihre Coins zuvor noch lange gehalten haben, beginnen Ihre Kryptowährungen nun zu verkaufen, kann ein entsprechender Indiz für einen erhöhten Verkaufsdruck und potenziell fallende Preise erkannt werden.

Die letzte hohe CDD Aktivität im Kryptomarkt: So sieht der Ausblick für die Krypto-Prognose aus

Am 24. April wurde eine hohe CDD im Spotmarkt verzeichnet. Dies bedeutet, dass an diesem Tag eine signifikante Menge von langfristig gehaltenen Bitcoins verkauft wurde. Solche Bewegungen sind bei Kryptowährungen immer kritisch, da sie uns darauf aufmerksam machen, dass große Investoren oder auch sogenannte “Wale” möglicherweise damit beginnen, ihre Bestände zu liquidieren.

Solche initialen Marktverkäufe können in der ferneren Zukunft zu einem erhöhten Angebot auf dem Markt führen. Demnach wurde dann als Folge grundsätzlicher Druck zusätzlich zu der Volatilität des täglichen Neuigkeiten auf die Preise ausgeübt werden. Die Erkenntnisse aus den CDD-Daten sind für Beobachter des Kryptomarktes von Signifikanz, da sie einen tieferen Einblick in die Marktstimmung als Ganzen und insofern den weiteren Ausblick der Kurse bieten.



Bitcoin

(BTC)

Preis $57,844.00

Marktkapitalisierung $1.14 T

Ein anhaltend hoher CDD-Wert hat in der Vergangenheit oftmals einen Ausblick darüber gegeben, dass der Markt weiterhin unter Verkaufsdruck steht. Entsprechend sind bei solchen Werten der Metrik die Chancen auf eine baldige Erholung in den Bitcoin-Kursen geringer.

Innerhalb der bereitgestellten Grafik von Cryptoquant können wir im Detail erkennen, wie die Entwicklung des Bitcoin-Preises im Verhältnis zu den Coin Days Destroyed (CDD) sich über die vergangenen Monate gestaltet hat. Neben den offensichtlichen Aussagen lassen sich weiterhin verschiedene Schlüsselinformationen und mögliche Hypothesen aus dem BTC Diagramm herausarbeiten.

Movement of trend holders is starting to resurge “Movement of this entity can be seen as data for volatility confirmation rather than for price increases or decreases. It appears that volatility is likely to emerge soon.” – By @mignoletkr Read more 👇https://t.co/MFOIhOP9X1 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 25, 2024

Bitcoin-Analyse: Ein Blick auf Preisdynamik und den Verkaufsdruck auf BTC

Die dargestellte Zeitachse, die sich über die letzten zwei Monate erstreckt, hebt signifikante Bewegungen hervor, die für Anleger von Interesse sein könnten.

Ein bemerkenswertes Muster, das sich aus der Grafik ergibt, ist das Auftreten von Spitzen in den CDD-Daten, die unmittelbar mit Kursrückgängen von Bitcoin korrelieren. Die CDD-Werte steigen signifikant an, was darauf hindeutet, dass langfristig gehaltene Bitcoins verkauft werden. Besonders auffällig ist der letzte Anstieg der CDD am 24. April, kurz bevor ein deutlicher Rückgang des Bitcoin-Preises zu verzeichnen war.

Deutliche CDD-Spitzen als Bitcoin Verkaufsindikatoren: Korrelation zwischen CDD und Preisbewegungen

Die CDD-Daten bieten eine tiefere Ebene der Marktanalyse, da sie nicht nur das Volumen, sondern auch das Alter der bewegten Coins berücksichtigen. In den letzten Wochen zeigt sich eine Tendenz: Wann immer die CDD einen Höchststand erreicht, folgt ein Abschwung im Preis. Dies könnte darauf hinweisen, dass erfahrenere Investoren oder Wale ihre Positionen verändern, was wiederum kleinere Anleger beeinflussen und zu einem breiteren Verkaufsantrieb führen könnte.

