Pepe Coin (PEPE) crasht 13%: Ist es Zeit für neue Meme-Coins?

Im Juni erlebt der globale Kryptowährungsmarkt einen Rückgang, während Bitcoin unter 70.000 Dollar gehandelt wird. Pepe Coin (PEPE), die froschthematisierte Kryptowährung auf Ethereum-Basis, verzeichnete ebenfalls erhebliche Preisschwankungen. In der letzten Woche sank der Wert von PEPE um 12,80 %, trotz eines kurzfristigen Anstiegs von 3,15 % in der letzten Stunde.

Der starke Preisrückgang von 12,80 % in den letzten sieben Tagen wirft Fragen zur Zukunft dieser Memecoin auf. Kann PEPE sich bis Ende Juni 2024 erholen? Der volatile Markt und die unbeständige Performance machen es schwer vorherzusagen, ob PEPE wieder steigen wird.

Viele Investoren überlegen nun, ob es an der Zeit ist, in andere Meme-Coins zu investieren. Die Unsicherheit über PEPEs Erholungschancen könnte dazu führen, dass Anleger ihre Portfolios diversifizieren und nach stabileren Alternativen suchen.

Der aktuelle Preis von Pepe Coin (PEPE) liegt bei $0.00001237, was einen Rückgang von 0,42 % in den letzten 24 Stunden und einen größeren Rückgang von 12,80 % in der vergangenen Woche zeigt. Trotz dieser kurzfristigen Verluste verzeichnete die Memecoin einen Anstieg von 3,15 % in der letzten Stunde, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hinweist.

PEPE weist eine Marktkapitalisierung von $5,21 Milliarden auf und belegt damit den 23. Platz unter den Kryptowährungen, gemäß CoinMarketCap. Die Münze erlebt eine erhöhte Handelsaktivität, mit einem Anstieg des 24-Stunden-Handelsvolumens um 30,16 %, was einem Volumen von $1,24 Milliarden in nur 24 Stunden entspricht.

Das Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung liegt bei 25,07 %, was auf ein gutes Maß an Liquidität im Markt hinweist.

PEPE erreichte seinen Höchststand von $0.00001718 am 27. Mai 2024, vor nur 15 Tagen. Danach fiel der Preis um 32,27 %, was auf eine Korrekturphase nach dem Erreichen des Höchststandes hinweist.

Diese Korrektur folgte auf das gesteigerte Interesse am Ethereum-Ökosystem nach der Genehmigung der 19-4b ETF-Antragsformulare. Der anschließende Rückgang steht im Einklang mit der Konsolidierungsphase von Ethereum (ETH).

Die volatile Performance von PEPE zeigt die Unsicherheiten und Risiken im Kryptomarkt. Während einige Anleger hoffen, dass sich PEPE erholen kann, erwägen andere, in stabilere Alternativen oder neue Meme-Coins zu investieren. Ob PEPE bis Ende Juni 2024 wieder an Wert gewinnt, bleibt abzuwarten.

Gleitende Durchschnitte analysieren Markttrends, indem sie Preisdaten über bestimmte Zeiträume mitteln. Sie bieten eine ausgeglichenere Perspektive. Für PEPE sind die aktuellen Signale gemischt.

Kurzfristige gleitende Durchschnitte deuten auf ein „Verkaufen“-Signal hin, da der aktuelle Preis unter diesen Durchschnitten liegt, was einen bärischen Ausblick signalisiert.

Langfristige gleitende Durchschnitte hingegen zeigen ein „Kaufen“-Signal an. Dies deutet darauf hin, dass trotz eines kurzfristig bärischen Ausblicks der langfristige Trend bullisch bleibt.

Diese Mischung aus Signalen verlangt eine vorsichtige Bewertung. Während es kurzfristige Herausforderungen gibt, bleibt der Ausblick für die Zukunft optimistisch.

Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) gewichten jüngste Preisänderungen stärker. Obwohl kurzfristige EMAs eine bärische Dynamik signalisieren, betont der 50-Tage-EMA einen langfristig bullischen Ausblick, unabhängig von den jüngsten Preisrückgängen.

Der MACD, ein Momentum-Indikator, zeigt derzeit ein „Verkaufen“-Signal. Diese ungünstige Kennzahl deutet auf einen Abwärtstrend hin, der einen weiteren Preisrückgang vorhersagt, bevor möglicherweise eine Wende eintritt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Geschwindigkeit und Veränderung der Preisbewegungen und identifiziert überkaufte oder überverkaufte Bedingungen. Der aktuelle RSI von PEPE liegt bei 42,86 und befindet sich damit im neutralen Bereich. Dies deutet auf keinen unmittelbaren Druck für eine Umkehr hin, was sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen ermöglicht.

Fibonacci-Retracement-Level helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandspunkte zu identifizieren. Widerstandsniveaus von PEPE Coin liegen bei $0.000017167881 und $0.000021054328, und Unterstützungsniveaus bei $0.000008487254 und $0.000005877938.

Um eine Erholung zu bestätigen, muss PEPE den unmittelbaren Widerstand durchbrechen. Die Unterstützungsniveaus können als Sicherheitsnetz fungieren und weitere Rückgänge verhindern.

Die jüngste Walaktivität, berichtet von Lookonchain, hat die Marktdynamik von PEPE erheblich beeinflusst. Am Sonntagmorgen kaufte ein unbekannter Krypto-Wal 231,6 Milliarden PEPE-Token von Kraken, im Wert von etwa 2,9 Millionen Dollar. Dieser Kauf erhöht die gesamten Bestände des Wals auf 750,34 Milliarden PEPE, was seit Mitte März 8,34 Millionen Dollar entspricht.

