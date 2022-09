Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ethereum ist kurz nach dem Erreichen der „terminalen totalen Schwierigkeit“ am heutigen Donnerstag mit „The Merge“ zu einem Proof-of-Stake-Konsensmechanismus übergegangen.

Ethereum aktiviert „The Merge“ – mit Erfolg

Endlich ist der Ethereum Merge eingetroffen. Um 2:45 Uhr EST begann das Ethereum-Netzwerk erfolgreich und ohne Schluckauf mit dem Übergang von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Ein historisches Ereignis, das von der Krypto-Community seit über fünf Jahren erwartet wurde.

And we finalized! Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022

Das Upgrade ändert einiges für immer: sowohl die Art und Weise, wie ETH erzeugt wird, als auch die Art und Weise, wie Transaktionen im Ethereum-Netzwerk validiert werden. Bis zum Zeitpunkt der Aktivierung von The Merge wurde ETH durch Mining erzeugt, einen energieintensiven Prozess, bei dem Einzelpersonen riesige Mengen an Computerleistung auf schwer zu lösende Rätsel richten.

„Wir haben fusioniert! Was für ein surreales Gefühl, nachdem ich zwei Jahre lang an der Beacon-Chain und zwei Jahre lang an The Merge gearbeitet habe. Dies war das komplexeste Projekt, an dem ich je teilgenommen habe, und es wäre ohne all die brillanten Köpfe nicht möglich gewesen. Heute wurde Geschichte geschrieben! Herzlichen Glückwunsch! 🐼“

We merged! What a surreal feeling after working on the beacon chain for two years and the merge for two years. This was the most complex project I’ve ever participated and it wouldn’t have been possible without all the brilliant minds. History was made today! Congrats! 🐼 — terence.eth @ ethberlin (@terencechain) September 15, 2022

The Merge: spannungsgeladene Minuten

Proof of Stake (PoS) ist ein Mechanismus, bei dem neues ETH stattdessen von Einzelpersonen und Unternehmen generiert werden, die große Mengen an bereits vorhandener ETH staken. Die Umstellung soll Ethereum schneller, skalierbarer und zu 99% umweltfreundlicher machen.

Das Ereignis wurde dadurch ausgelöst, dass das Ethereum-Mainnet die „terminale Gesamtschwierigkeit“ erreicht hat. An dem vorbestimmten Punkt ist das Mining von ETH praktisch unmöglich geworden. Infolge hat das Netzwerk automatisch auf einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus umgestellt.

In den darauffolgenden zwölf spannungsgeladenen Minuten verfolgte die Welt zusammen mit Ethereums Kernentwicklern, ob das Netzwerk erfolgreich neue Transaktionsblöcke mittels Proof of Stake vorschlagen und genehmigen würde.

Justified now, waiting on finalization – about 6 mins out assuming network conditions stay the same…! https://t.co/kF5AOrBg85 — Tim Beiko | timbeiko.eth 🐼 (@TimBeiko) September 15, 2022

In diesen zwölf Minuten verlief der Übergang reibungslos. Das Ethereum-Netzwerk verpasste nur einen Block und erreichte nach 12 Minuten und 48 Sekunden erfolgreich die Finalität – den wichtigsten Maßstab dafür, ob The Merge erfolgreich war.

Während dieser Zeit pausierten große Kryptobörsen wie Binance, FTX, Coinbase und Kraken als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend das Trading für Ethereum-bezogene Token, einschließlich ETH. Es wird erwartet, dass das von Ethereum beeinflusste Trading auf diesen Plattformen in Kürze wieder aufgenommen wird.

Die Kernentwickler von Ethereum feiern die Entwicklung natürlich – es handelt sich um den Höhepunkt jahrelanger mühsamer Tests und Vorbereitungen.

„WIR HABEN VERDAMMT NOCHMAL FUSIONIERT.“

WE FUCKING MERGED — prestonvanloon.eth (@preston_vanloon) September 15, 2022

Die einwandfreie Durchführung von The Merge stellt eine historische technische Leistung dar. Einige vergleichen das Upgrade mit dem Wechsel eines Raketen-Triebwerks während des Flugs.

Das Ethereum-Netzwerk unterstützt derzeit digitale Vermögenswerte, Anwendungen und dezentrale Finanzsysteme (DeFi) im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Und keines von denen scheint durch den Übergang zu Proof of Stake beeinträchtigt worden zu sein.

In den Momenten nach dem Abschluss von The Merge fiel der ETH-Kurs um 0,4 %. Für die letzten 24 Stunden liegt er 0,16% im Plus (Daten von coinmarketcap.com).

Textnachweis: Decrypt

Zuletzt aktualisiert am 15. September 2022

