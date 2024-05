Neue Investoren steigen in Bitcoin ein: Welche weiteren Coins jetzt kaufen?

Trotz der jüngsten Kursentwicklung bei Bitcoin beobachten Analysten aktuell eine rasche Zunahme bei der Gesamtzahl der nicht-leeren Bitcoin-Wallets. Es deutet sich demnach im aktuellen Kryptomarkt an, dass das Interesse für BTC und Co. weiterhin zunehmen kann.

Mit einer breiteren Akzeptanz und Priorisierung der Investoren-Aufmerksamkeit hin zu führenden Kryptowährung nimmt die Dominanz von Bitcoin bei einer Akkumulation der Marktteilnehmer zu. Auch wenn die Preise selbst keine eindeutige Richtung erkennen lassen, so können sich die fundamentalen Entwicklungen rund um die Leitwährung weiterhin sehen lassen.

Welche Altcoins sich trotz des zentralen Fokus auf BTC aktuell stark behaupten können, schauen wir uns im Verlauf der Berichterstattung in der Detailanalyse genauer an.

Der Anstieg der Summe an Bitcoin-Wallets zeigt uns, dass neue Investoren in den Markt eintreten oder bestehende Investoren ihre Positionen diversifizieren. Im Kontext einer volatilen Preislandschaft dürften Analysten hierdurch in Hinsicht auf eine Befürchtung des bereits wieder abnehmenden Interesses für Kryptowährungen nun beruhigen.

📊 The total amount of non-empty #Bitcoin wallets are rapidly growing despite choppy prices. #Altcoin wallets for assets like #Dogecoin have flattened after enormous rises earlier this year. #Cardano is one of the few networks to see active wallets drop. https://t.co/itg9qMes7c pic.twitter.com/yrOlEQw3jy

— Santiment (@santimentfeed) April 27, 2024