Bitcoin Kursexplosion erwartet – das sind die GrÃ¼nde!

Mitte März erreichte Bitcoin seinen Höchststand. Seitdem fällt der Wert der führenden Kryptowährung jedoch wieder. Die Marke von 73.000 Dollar scheint nun fern, und dieser Rückgang beeinflusst auch die meisten Altcoins. Dennoch sehen Experten keinen Grund zur Sorge. Sie halten an der Prognose fest, dass der Kurs bald über 100.000 Dollar steigen könnte.

Aktuelle Analysen deuten auf einen bevorstehenden Anstieg hin. In bullishen Szenarien wird sogar ein Anstieg weit über die Millionen-Dollar-Marke für Bitcoin vorhergesagt. Es könnte der größte Krypto-Bullrun aller Zeiten werden, meinen viele Experten, die den Markt seit Jahren verfolgen.

Das regelmäßig stattfindende Bitcoin Halving, das alle vier Jahre erfolgt, hat bisher nach jeder Durchführung zu einem starken Kursanstieg geführt. Eine ähnliche Entwicklung erwarten Marktbeobachter auch diesmal, wobeir der Kurs weit über 100.000 Dollar steigen soll. Trotz der hohen Erwartungen verharrt Bitcoin derzeit jedoch knapp 20 % unter seinem Allzeithoch von fast 74.000 Dollar. Viele fragen sich nun: Wird das Warten auf den großen Kursanstieg bald ein Ende haben?

Viele Investoren setzen auf technische Analyse, um mögliche Kursentwicklungen von Vermögenswerten vorherzusagen. Besonders am Kryptomarkt spielt das alle vier Jahre stattfindende Bitcoin Halving eine zentrale Rolle, da es den Kurs bisher deutlich beeinflusst hat. Dieses Ereignis gilt als entscheidend für den gesamten Kryptomarkt. Nach jedem 210.000. Block halbiert sich die Blockbelohnung der Miner, was dazu führt, dass weniger neue Bitcoin in Umlauf kommen. Bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage kann das zu Preissteigerungen führen.

#BTC

Bitcoin indeed downside wicked below the Re-Accumulation Range Low just like in 2016

Thus price-wise, the Post-Halving “Danger Zone” purple has been satisfied

Time-wise however, the “Danger Zone” officially ends in 2 days$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/5GHCnZrmB1 pic.twitter.com/Qnx9zAevAy

— Rekt Capital (@rektcapital) May 11, 2024